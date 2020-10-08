流感疫苗告急！ 屏東各醫療院所3天內打完 盼中央補齊

公費流感疫苗於10月5日開放，屏東許多醫療院所陸續有民眾前往施打，屏東現有的疫苗數量，也在自3天內相繼打完，仍待中央後續將屏東縣預定的19萬9000劑配發齊全。

據了解，屏東醫院於疫苗開放後，兩天內就將330劑疫苗施打完，至於屏東基督教醫院則在第一天就施打完385劑，因此，除了開放施打第一天，醫療院所出現排隊的人潮之外，目前仍待中央配發後續才能供民眾施打。

屏東某醫護人員指出，往年分配到的量，大約比今年多約在200支左右，也不會在那麼短的時間內缺貨，反觀，今年在開放第一天就施打完。

根據屏東縣政府衛生局統計，往年由中央配發公費流感疫苗的劑量，大約落在19萬左右，今年劑量有稍微增加，一共可獲得19萬9000劑，也將視中央配發的情況，陸續將屏東縣的劑量配發齊全。

衛生局指出，屏東縣內共有33家衛生所以及142家合約院所，共計175間可讓民眾施打疫苗，至於施打時間則依各醫療院所制定，而衛生局只要收取由中央配送的疫苗，就會立刻配發給縣內可供民眾施打的醫療院所。