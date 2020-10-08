聽新聞
test
0:00 / 0:00
流感疫苗告急！ 屏東各醫療院所3天內打完 盼中央補齊
公費流感疫苗於10月5日開放，屏東許多醫療院所陸續有民眾前往施打，屏東現有的疫苗數量，也在自3天內相繼打完，仍待中央後續將屏東縣預定的19萬9000劑配發齊全。
據了解，屏東醫院於疫苗開放後，兩天內就將330劑疫苗施打完，至於屏東基督教醫院則在第一天就施打完385劑，因此，除了開放施打第一天，醫療院所出現排隊的人潮之外，目前仍待中央配發後續才能供民眾施打。
屏東某醫護人員指出，往年分配到的量，大約比今年多約在200支左右，也不會在那麼短的時間內缺貨，反觀，今年在開放第一天就施打完。
根據屏東縣政府衛生局統計，往年由中央配發公費流感疫苗的劑量，大約落在19萬左右，今年劑量有稍微增加，一共可獲得19萬9000劑，也將視中央配發的情況，陸續將屏東縣的劑量配發齊全。
衛生局指出，屏東縣內共有33家衛生所以及142家合約院所，共計175間可讓民眾施打疫苗，至於施打時間則依各醫療院所制定，而衛生局只要收取由中央配送的疫苗，就會立刻配發給縣內可供民眾施打的醫療院所。
衛生局表示，今天施打疫苗的情況，預估將會比去還要踴躍，除了疫情的關係，也讓民眾對於相關知識的提升，進而會更加注重接下來流感的預防。衛生局也呼籲，要施打疫苗的民眾，可事先向前往的醫療院所預約或詢問是否仍有劑量，以防撲空。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言