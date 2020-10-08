搶打流感疫苗 北市啟動預約、限額等措施

今年公費流感疫苗10月5日開打，有醫療院所傳出疫苗所剩無幾，甚至已用罄。北市衛生局表示，已向中央請求加快疫苗供貨速度，過渡期間，會請醫院、診所視疫苗後續供貨及院所接種量能，採取預約制、接種量限制等措施，並明確公布相關資訊。

至於社區設站施打公費流感疫苗，衛生局表示，仍依原排程接種，但現場採取號碼牌發放，避免民眾久候。衛生局也提醒民眾，前往合約醫院、診所接種前，可致電詢問，避免多跑一趟。

北市衛生局疾管科長余燦華表示，今年3天接種量較往年成長近2倍，因民眾接種太踴躍，雖然疾管署供應北市流感疫苗有34.9萬劑，仍出現調度困難狀況，已向中央請求加快疫苗供貨速度。

余燦華說，統計10月5 日至7日，北市公費流感疫苗已接種14.5萬劑，但因醫療院所陸續回報，已施打量恐低估，與實際狀況有落差，且各家施打速度不一，因此有醫療院所存量有限，甚至已用完。

他說，中央今按表定期程已再配送4.9萬劑，12日會再配送7.1萬劑，收到疫苗後會盡速配送出去。

北市流感疫苗合約醫療院所相關資訊，可查詢北市衛生局網站（ https://health.gov.taipei/首頁/主題專區/疾病防治/流感疫苗/接種對象及地點 ）。若有防疫相關問題，可撥打衛生局預防接種專線(02)2375-4341，或台北市民當家熱線1999，也可洽詢12區健康服務中心。