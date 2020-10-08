從公益堆疊創作心 張淑芬用畫筆匯聚愛

致力公益行善的台積電慈善基金會董事長張淑芬，首次以「畫家」身份，舉辦首場個人畫展「愛無盡」，15件精選畫作，不僅止她的張氏筆法風格，超過10年公益旅途的滋潤，體現在牆上作品及手中畫筆，多一份別人學不來的愛與關懷。

●沒有框架束縛 獨樹一格的張氏筆法

沒有接受老師指導、也沒有學院派的框架，張淑芬從欣賞藝術家繪畫作品，到跟自己內心對話，層層疊疊的創新，讓她開創獨樹一格的張氏筆法，繪出的每一幅作品，也是她獨一無二的孩子。

「光華」用砂紙反覆磨出畫面層次，豐富色調閃爍金色光點，展現生命力綻放；「嵐光拂嶺」的創作當下，是意念牽引著手去完成，當張淑芬醒來時畫作已完成，再也沒辦法畫出一樣的畫，視為她的傳家寶。

張淑芬創作「嵐光拂嶺」的當下，是意念牽引她的手去，當醒來時畫作已完成，也沒辦法再畫出一樣的畫，視為她的傳家寶。 圖／聯合線上融媒體 提供

●公益慈善家的旅途 累積繪畫新高度

習畫14年的過程，張淑芬一度認為自己畫不好，選擇封筆3年，但心中創作的悸動沒有停下，遠赴世界各地學習、欣賞藝術家作品，更在公益行善的旅途中，累積不同的繪畫視野及高度。

在丈夫、台積電創辦人張忠謀的鼓勵下，張淑芬重拾畫筆，至此畫作也增添了更多對人的愛與關懷，她說「沒有框架、一直追求自由的人，你可以想像畫出什麼樣的作品」。

張淑芬一度封筆3年，但心中創作的悸動沒有停下，遠赴世界各地學習、欣賞藝術家作品，更在公益行善的旅途中，累積不同的繪畫視野及高度。 圖／聯合線上融媒體 提供

●張淑芬個人首場畫展獻台南

張淑芬也常以畫作，協助推動藝術外交及公益活動，2018年APEC峰會期間，曾把畫作融入致贈各國領袖及夫人的禮物，今年也無償提供畫作版權，協助駐歐盟代表處設計國慶禮品，贈送給歐洲政要。

張淑芬首場個人畫展，獻給了台南，在台南美術館2館的「愛無盡」畫展，從上百件畫作中挑選15件畫作，也是她近4年的精選作品，展期自即日起至11月29日止。前往台積電慈善基金會（ https://www.tsmc-charity.org/ ）了解更多