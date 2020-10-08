健保費率調不調？ 楊志良：現在不是好時機

健保安全準備金明年底將低於安全水位，今年是否將調高費率，是眾所注目的關鍵。台灣病友聯盟理事長楊志良今出席癌症希望基金會記者會時，對此表示，他認為現在疫情影響經濟，不是好時機，衛生福利部應該要先檢討預防保健及健保行政經費的不足，並且落實安寧緩和條例和病人自主權立法的善終精神，如此估可省下千億健保支出。

楊志良表示，調整保費的好時機應該是經濟好、充分就業的時候，現在疫情導致經濟不景氣，這時候如果調整費率，負擔受雇者六成健保費的雇主和財團，一定會大反彈。最後還是會影響到年輕人的薪資，現在年輕人已經就業不易，恐怕會雪上加霜。

楊志良指出，現在衛福部還有很多該做的事情應該要先做。首先他說，現在是「只有醫（療）保沒有健（康）保」，其實應該要投入更多到預防保健的這一塊，疾病管制署和國民健康署的總預算加起來才70到80億，不到健保7000多億的百分之一。另外，健保也有行政管理費用過低的問題，連國際交流、研究計畫的相關預算都沒了，其他國家都不是這樣。