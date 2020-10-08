陳建仁也打不到公費流感疫苗 籲民眾登記等待

受到新冠肺炎疫情影響，今年公費流感疫苗民眾接種相當踴躍，開打第4天已有醫院陸續傳出首批配送疫苗用罄，得等待配貨。前副總統陳建仁今出席活動時也笑稱「我也登記不到。」但樂見民眾踴躍接種，呼籲民眾好好登記等待。

公費流感疫苗10月5日開打，據疾管署統計，到6日為止短短兩天已經接種85萬5592劑，比去年同期施打52萬餘劑明顯增加。

陳建仁今上午出席衛福部國民健康署世界安寧日-關懷友善社區倡議暨您好鄰好首映記者會，與國健署長王英偉等人一同觀看「您好，鄰好」社區互助紀錄片，希望藉由影片中鄰里間的互助與從小的生命教育，看到社區互助在家安老的能量，喚起全民共同響應、關懷友善社區。

陳建仁會後受訪時，媒體問到流感疫苗接種熱潮，他自曝自己也登記不到。他說，過去疫苗接種從未見過這麼踴躍，但也樂見民眾為了配合防疫踴躍接種的盛況，這也是台灣人民了不起的地方。