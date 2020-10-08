聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳建仁也打不到公費流感疫苗 籲民眾登記等待
受到新冠肺炎疫情影響，今年公費流感疫苗民眾接種相當踴躍，開打第4天已有醫院陸續傳出首批配送疫苗用罄，得等待配貨。前副總統陳建仁今出席活動時也笑稱「我也登記不到。」但樂見民眾踴躍接種，呼籲民眾好好登記等待。
公費流感疫苗10月5日開打，據疾管署統計，到6日為止短短兩天已經接種85萬5592劑，比去年同期施打52萬餘劑明顯增加。
陳建仁今上午出席衛福部國民健康署世界安寧日-關懷友善社區倡議暨您好鄰好首映記者會，與國健署長王英偉等人一同觀看「您好，鄰好」社區互助紀錄片，希望藉由影片中鄰里間的互助與從小的生命教育，看到社區互助在家安老的能量，喚起全民共同響應、關懷友善社區。
陳建仁會後受訪時，媒體問到流感疫苗接種熱潮，他自曝自己也登記不到。他說，過去疫苗接種從未見過這麼踴躍，但也樂見民眾為了配合防疫踴躍接種的盛況，這也是台灣人民了不起的地方。
陳建仁說，衛福部會按照節奏提供公費流感疫苗，還沒打到疫苗民眾且勿擔心，未來一兩個月一定能順利打完。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言