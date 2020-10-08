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促長輩打流感疫苗 柯文哲：一次得兩個生命就危險了

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
北市社會局今早舉行銀髮服務表揚大會，表揚180位長青志工、優良居家照服員及優良機構照顧服務員，由台北市長柯文哲親自頒獎。記者趙宥寧／攝影
北市社會局今早舉行銀髮服務表揚大會，表揚180位長青志工、優良居家照服員及優良機構照顧服務員，由台北市長柯文哲親自頒獎。記者趙宥寧／攝影

北市老齡人口將在明年達20%，邁入超高齡社會，超越台灣整體速度。台北市長柯文哲表示，北市年花21億補助老人健保，老人增加、健保半年內加價，「還要再準備一些錢」；近來流感疫苗開打，柯文哲也把握機會促長輩施打疫苗，雖然防不了新冠肺炎，但如果一次得兩個，生命就危險了。

北市社會局今早舉行銀髮服務表揚大會，表揚180位長青志工、優良居家照服員及優良機構照顧服務員，由柯文哲親自頒獎。社會局表示，截至今年8月，北市65歲以上長已達為48萬9370人，老化程度為都會型縣市第一、居全國第三，明年將達超高齡社會標準。

柯文哲說，瑞典老年人口從7%成長到20%花了130年，台灣卻只花了30年，台灣短時間老年人口比例上升多，如今又面臨少子化，照顧老人是一個大問題，感謝幫忙照顧長者的服務人員，讓北市成為高齡友善城市。

話鋒一轉，柯文哲宣傳北市老福措施，今年已花6.3億做捷運電扶梯，讓雙向出口都有電扶梯或電梯可使用，也已要求捷運北環段、南環段等環狀線新設捷運站，馬路兩邊出口都要有電扶梯，讓長者方便。

柯文哲也提到，今年1月1日起，北市65歲以上長者健保自付額由北市支出，估計半年內健保費會漲，現在已花21億，老人增加、健保又加價，還要再準備一些錢，確保老人健保無虞；北市社會局老人福利科長楊雅茹補充，今年預估要再新增3億預算支應老人健保，社會局將先檢視內部預算，若不夠，可能就會動到第二預備金。

近來流感疫苗開打，柯文哲也趁勢提醒長輩，沒有打的趕快去打，雖有人說打流感不能預防新冠肺炎，但「一個還能應付、兩個生命就有危險」，要長輩可以打的都先打。

北市 流感疫苗 健保

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