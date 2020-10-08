居服員人力缺！曾被當出氣筒 楊麗娟轉念投入20年

老齡人口成長快速，台北市老年人口將在明年底達20%，邁入超高齡社會，長照需求日益增加，不少長輩也希望能在家安老，北市社會局表示，截至今年8月止，北市居家服務員共有1875人，但預估明年需要2675人，仍需再補入近千名新血投入長照產業，讓受照顧者能有好的照顧品質，在台北健康慢老。

北市今舉行銀髮服務表揚大會，優良長青志工、老人安養機構優良照顧服務員、優良居家服務人員共180人，由台北市長柯文哲親自授獎。其中年紀最長的居服員楊麗娟，已從業20年，工作項目百百種，初入行時還曾被案家當出氣筒，一進門就被罵；年紀最輕的藍翊詩，今年23歲，去年才剛從大學畢業，一畢業就投入居家服務員督導工作，負責協調案主需求與居服員工作內容。

楊麗娟身形矮小，今年已60歲，她來自香港，1997年香港回歸後因緣際會來到台灣工作，誤打誤撞當上居家服務員，就此展開近20年的工作經歷。

回顧最初，楊麗娟說，不少案主對服務員會百般挑剔，也曾被當成出氣筒，當時也懷疑，為何自己要來這受氣，也曾想「老娘不幹了」，但放棄又覺得不甘心，後來就改變觀念，自己有一天也會老，用EQ、IQ跟愛心照顧長輩，雇主對她也很信任，每天工作都開心。

楊麗娟早期一天要服務7名長者，現在一天5人，常是從早忙到晚，陪聊天、餵食、洗澡、帶長輩外出，都是她的工作項目。

她說，確實很耗費體力，但她工作的很開心，也鼓勵年輕人能踏入這個產業，她笑著說，「老人年紀大會跟小孩一樣」，把長輩當孩子照顧，會工作到最後一刻為止。

藍翊詩去年剛從大學畢業，一畢業就投入長照產業，目前在老人養護中心擔任居家服務督導。藍翊詩說，平常要負責協調居服員與案家需求，討論派案接班，曾有案主希望居服員能協助長輩伸展肢體，還希望協助長輩達成「深蹲」的動作，但評估長輩身體狀況後，長輩可能會有跌倒風險，夾在案主與居服員間，有時也會身兼居服員的垃圾桶，自己也會和同事聊天，彼此互相承擔。