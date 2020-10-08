水情拉警報 蘇貞昌：政府部門、機關、學校儘量減省

我國水情拉警報，經濟部昨宣布桃園、新竹、苗栗及台中供水區水情燈號將於10月14日起轉亮「黃燈」，今也赴行政院會報告近日水況。行政院長蘇貞昌則要求經濟部等部會密切掌握水情，並與農委會配合，滾動調整二期稻作灌溉用水，並呼籲政府部門、機關、學校用水等也請儘量減省。

經濟部水利署署長賴建信會後指出，6月迄今節水已2.8億噸，接下來黃燈是夜間減壓供水，不影響民生，而未來水情推估也都有把防疫用水列入考量，目前為止沒有影響。

蘇貞昌說，今年是56年來第一次到10月還沒有颱風襲台，雖然國人生命財產免於受到損害，但降雨不足，造成水庫蓄水量偏低，6月以後降雨持續偏少，桃園到嘉義水庫集水區降雨量更是有紀錄以來最低，雖然經濟部已經提前在7月調度應變，並與相關部會，包含國防部、交通部、科技部、農委會合作，現階段對於民生及產業用水，還沒有直接影響，但是枯水期就要來了，各單位仍需審慎應對。

下禮拜三起，桃竹苗及台中供水區將實施減壓供水，蘇貞昌表示，請經濟部就減壓供水可能影響的高地或管線末端的民眾備妥水車、供水站，避免影響民眾生活，也要請相關地方政府，提供汙水處理廠放流水，僅以次級用水來澆灌使用。

蘇貞昌要求，在旱象解除前，請經濟部持續密切掌握水情，做好各項管控及調度，同時在確保公共給水下，配合水情，就農業用水二期稻作供灌部分，與農委會配合，滾動檢討；教育部、科技部、經濟部加強節約用水教育宣導，產業用水自主節水，政府的部門、各機關、學校用水也請儘量減省，也籲請國人共同落實節水措施。