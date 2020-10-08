歡慶台南火車站120歲 乘蒸氣火車王追雲去

國定古蹟台南火車站今年120歲，南市府文化局結合台鐵舉辦「驛藝生輝：追雲去」系列活動，10月17日起推出「蒸汽火車之王」DT668蒸汽火車輕旅行，今天下午1時起透過兩廳院售票系統售票。

台南市文化局文資處表示，1900、1920和2010，是台南近代城市發展的幾個重要年份。1900年5月，第一代台南火車站啟用，成為台灣少數位於清領時期舊城的現代車站。1920年7月，台灣總督府發布「台灣市制」，同年9月1日，全新的地方體制「台南州」及所轄「台南市」開始施行。2010年12月25日，臺南縣市合併為直轄市。

台南市政府為歡慶台南火車站120周年，並為年底縣市合併10周年活動暖身，除與台鐵舉辦「百年旅途：台南車站的過去、現在與未來」展覽，讓民眾認識臺南火車站的歷史，以及因鐵路出現使得這座城市空間百年來的許多轉變。今天並在火車站2樓咖啡廳舉行「驛藝生輝：追雲去」記者會，邀請市民朋友及國人一起來搭蒸汽火車，看台南城的過去、現在與未來。

文化局長葉澤山表示，「驛藝生輝：追雲去」系列活動除於台南車站舉辦展覽，「蒸汽火車之王」DT668蒸汽火車也將在10月17日周六由保安車站限定行駛至善化車站，18日再由善化車站行駛至後壁車站，兩天的活動將在火車抵達的端點，安排列車劇場、經典天團「動力火車」開唱及特色市集等活動。沿途也找好適合拍照的景點，讓遊客捕捉美景。

市長黃偉哲今天特別穿著鐵路局員工制服，並拿著指揮旗亮相，為活動暖身。他表示，台南火車站建築為國定古蹟，目前正進行整修，預計明年底完工。火車站2樓原為旅館與餐廳，分別在1965年、1985年停止營業，也是許多台南人共同的記憶。