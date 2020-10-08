到阿里山吃台灣特產 達邦愛玉季明起熱鬧展開
嘉義縣阿里山鄉公所與達邦部落將於本月9日至11日，於達邦運動場舉辦一系列鄒族產業活動，由阿里山達邦愛玉季率先登場，還有社區農特產品展售、muni音樂季樂舞等，邀遊客國慶連假期間到阿里山體驗鄒族部落魅力。
阿里山鄉長杜力泉表示，全世界只有台灣有愛玉，而全台愛玉最大的產地就在阿里山，想認識及品嘗美味的野生愛玉，來到達邦準沒錯，活動當天現場將有鄒族青年樂團表演、小農市集、愛玉公主勇士選拔、愛玉DIY體驗等一系列活動，活動詳情可至「說鄒cou就走 徜徉阿里山」臉書粉專查詢。
阿里山鄉公所表示，阿里山愛玉生長在海拔1500公尺至1700公尺的高海拔山區，愛玉果囊蘊藏豐富的果膠，需經蜜蜂將雄果的花粉帶到雌果果實裡才能完成授粉，每年9月至隔年2月為愛玉的採收期，一年一收，摘下愛玉後要削皮、剖面、翻面、整形、日曬，才能成為愛玉籽。
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