國慶連假將至 竹市府公布設計展5大親子必訪景點

國慶3天連假將至，新竹市府今公布2020台灣設計展Check in「新竹-人來風」五大親子必訪景點，包括「尋寶」新竹獸大型裝置，街頭雜耍、巨偶街頭快閃，新竹公園「泡泡遊戲場」超大彈跳軟墊、空飄泡泡球，新竹美術館光雕投影，還有營業至夜間的護城河畔市集，總計120攤次，絕對好買、好吃。

市長林智堅表示，設計展整座城市都是展區，不分年齡絕對有感，針對親子檔，他推薦，家長帶小孩一起漫步街尋找正在躲貓貓的新竹獸，民眾只要下載App「Check in新竹」，就能透過手機AR畫面與新竹獸互動，大小朋友都能來抓寶。

玩膩了新竹獸，還有13場次的街頭快閃表演等你來巧遇，市府將邀請台灣第一位太陽馬戲團員的陳星合、當代偶戲劇場「無獨有偶」等團體來表演，陳星河將以簡易方式，教導民眾玩雜耍如拋接球等，9、10日11時在火車站前廣場演出。

孔廟廣場的「無獨有偶」則帶來大型偶具讓人驚豔，9、10日傍晚5時半至6時間帶來4.5公尺高的巨偶操作，此外還有超吸睛的「落跑長頸鹿」在展區內奔跑給孩子們驚喜，9、10日下午3時將在百年大道快閃；「我要一間大房子」親子歌舞劇則在9、10日4時半以及11日4時在大沙坑旁演出。

除了街頭表演，新竹公園圓形廣場的「泡泡遊戲場」是全區小孩密度最高展區，巨型彈跳軟墊可以無限跳耀、空飄泡泡球還能玩傳球。

另外，還有新竹味市集、設計有本市兩大市集，國慶連假期間每天下午1點開始，找來知名店家「茹陶」、「台虎」、「小島甜點店」等，民眾可買到最療癒的陶作，還有品嘗台灣在地精釀啤酒、吃手工甜點等，從9日、10日營業至晚上8時，11日營業至下午5時。