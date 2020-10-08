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護眼大使出任務 吳鳳現身說法

台灣醒報 / 記者楊澍╱台北報導

藝人吳鳳今日一身清爽身穿簡單的白襯衫，出席「世界視覺日」的記者會，擔任護眼大使。他曾在9月份跟著基金會到屏東旭海村做偏鄉視力篩檢，提供偏鄉居民專業的診療、免費配鏡矯治、醫院轉診等完善眼睛照護服務。

吳鳳說「當這些醫療資源進到偏鄉的時候，看到當地人們開心的畫面，讓我覺得很感動。」感性表達擔任大使的心路歷程。

吳鳳隨基金會的影像紀錄，也剪輯成30秒的電視廣告，將於10月份在電視台播出，希望透過吳鳳的視角，讓更多人看見偏鄉生活的點滴，號召更多國人加入關懷偏鄉，讓EYE看得見的行列。

台灣防盲基金會也邀請前副總統、中研院院士陳建仁與國民健康署長王英偉，以及多位眼科權威醫師都到場相挺，陳建仁也表示，「感謝台灣防盲基金會，為有需要的人帶來光明與希望。」

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偏鄉 陳建仁 屏東

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