台鐵豐富站西線曲線改善24日施工 2列次區間車將受影響

台鐵局10月24日(周六) 凌晨零時到清晨6點30分將進行苗栗「豐富站西線曲線改善工程」，屆時 2103次新竹往嘉義區間車，2114彰化往基隆區間車，在苗栗、竹南間將因施工略有延誤，台鐵局提醒旅客注意並預先安排行程，如造成旅客不便深表歉意。

台鐵局指出，苗栗「豐富站西線曲線改善工程」完工後，不僅列車通過速度將由原本時速110公里提高至時速130公里，更可提升整體軌道安全及旅客乘車穩定舒適度，但施工期間將影響2列次區間車各約5至15分鐘，提醒旅客乘車前先至交通部台灣鐵路管理局官網 http://www.railway.gov.tw/tw/index.html 及台鐵e訂通APP查詢列車延誤資訊或留意車站公告，預作安排行程，各車站也 會加強播音告知資訊，對造成旅客不便，台鐵深致歉意。

台鐵局表示，當天受影響2列次分別是2103次(新竹=嘉義)區間車，在竹南(05:28)=苗栗(05:43)間略有延誤； 2114次(彰化=基隆)區間車，在苗栗(06:19)=竹南(06:34)間略有延誤。