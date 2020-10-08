公園現巴掌大野菇民眾驚「會炸開」 專家：無毒但勿碰

新北市蘆洲區一名市民前天在堤防跑步時，發現足球場上長了一顆跟手一樣大的野菇，上網查詢資料後，發現是種名叫「馬勃」的真菌，且成熟後恐會炸開，便拍下照片上傳臉書「我是蘆洲人」，提醒大家注意。對此行政院農業委員會林業試驗所副所長吳孟玲表示，馬勃是大自然常見的菌菇，雖然無毒，但碰到恐會造成手部搔癢，民眾勿碰、勿採食。

我是蘆洲人前天PO出照片後，巴掌大的野菇引發大批網友驚呼，不少人也表示曾經在野外看過，「之前經過微風運河，遠遠看好多白色一個個的」，另也有人擔憂會不會有毒？或是毛小孩誤食會不會有危險。

吳孟玲指出，馬勃是大自然常見的菌菇類，本身不具毒性，但因表面有多多醣體、多酚類，觸碰恐會造成皮膚搔癢，民眾勿用手接觸及採食。至於其巨大的體型是否會爆炸？吳孟玲說，馬勃成熟後頂端會裂開，噴出孢子，屬自然繁殖現象，民眾不必擔憂。

吳孟玲也提醒，自然環境中常見許多野菇，部分恐有毒性，因此民眾勿任意摘回家烹飪，以免發生危險，另因經常在雨後出現，屬自然現象，讓其自然生長即可，不用特別清除。

新北市高灘地工程管理處巡管隊長李俊儒表示，基於維持河濱環境自然原貌，針對一般無害野菇類，不會執行清除，但若發現有劇毒性野菇或植物，就會立刻派員處理，保護民眾安全。