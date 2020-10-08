網球肘如何緩解？物理治療師：做對運動比休息重要

肱骨外上髁炎就是俗稱的網球肘，常因重複性過度使用肘關節出現疼痛狀況，衛生福利部桃園醫院物理治療師陳嘉弘指出，其實對患有網球肘民眾來說，「做對運動比休息重要」。

陳嘉弘表示，曾有一名37歲從事汽車修護的趙先生，每天手部重複性操作，使得肘關節區域疼痛難耐，趙先生自覺使不出力，就醫診斷為肱骨外上髁炎。

趙先生曾向醫師說，他已試過許多方法，如熱敷、電療、按摩、拉筋、穿網球肘束帶等，雖然疼痛有緩解，但只要一開始工作、用力，症狀馬上又回來，令他相當困擾，後來在醫師的建議下加入腕伸肌群的離心運動訓練，情況明顯改善。

陳嘉弘說，網球肘是一種肌腱疾患，通常是因為手腕伸肌肌群過度使用造成，雖人體有自我復原的能力，但在組織復原的過程中，患者因工作或習慣所需會讓該部位再次受到傷害，讓癒合不全情形不斷發生，逐漸形成肌腱變性退化、慢性發炎。

陳嘉弘說，越來越多的研究證實，慢性網球肘患者加入離心運動訓練，有助於降低疼痛、促進握力以及恢復手部功能，其效果甚至比傳統的拉筋、按摩來得持久有效。

離心運動是什麼？陳嘉弘說，當肌肉用力時，動作卻朝反收縮方向發生的運動。以網球肘好發的橈側伸腕肌為例，是手腕向上抵抗橡皮繩的拉力，但動作漸漸放下的過程，該運動除了可增加肌肉力量、促進筋膜活動外，還能使局部血流增加，激發組織重塑的能力，使肌腱正常化生長。

陳嘉弘建議，患有網球肘的民眾可利用橡皮筋一節一節套成橡皮繩，或是買彈力帶來當阻力來源，將繩底固定，手抓繩頭腕垂出桌緣，在前臂有支撐的情形下，手腕用力做出向上背曲的動作，再慢慢回到起始位置，過程約維持3秒，反覆15次算1回合，共做3回合，每個回合中可休息1分鐘，早晚各做一輪。

陳嘉弘特別提醒，阻力是採漸進式，可依個人能力增加但勿躁進，避免操作不慎帶來傷害，他說，聰明運動才能有效改善症狀，或可到醫院尋求醫師與物理治療師的幫助。