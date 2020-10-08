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國慶連假海氣象不佳 船班最新異動看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國慶連假海氣象不佳，船班可能有異動。本報資料照片
國慶連假海氣象不佳，船班可能有異動。本報資料照片

國慶連續假期將屆，為因應氣象預報研判連假期間海氣象不佳，交通部航港局說，已整合相關航班停航資訊，於連假疏運開始前於該局資訊網上公告，以協助民眾事先評估連假行程；並將針對船舶可能停航情形，加強各項疏運應變措施，減少旅客滯留離島情形，提供旅客滯留離島時之協助。

航港局表示，該疏運期程為10月8日至10月12日，台灣本島與離島間十條航線預計開航923航次，可提供20萬3310人次之運能；惟依氣象局海氣象預報研判，疏運期間可能遇有海氣象不佳致船舶停航情形。航港局已要求業者，若遇不可抗力因素致載客船舶無法航行時，應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。

航港局說，海運航班易受天候因素影響，連續假期出遊前，建請先參考氣象預報並確認最新航班動態，以利預先安排或調整行程；航港局另將視海象及天候狀況適時啟動海空聯繫機制，請民航局協調適時加派班機疏運旅客，並請船公司整備船舶，於海象允許時儘速復航，以最快速度完成疏運任務，期間將與民航局及地方政府保持密切橫向聯繫，確認滯留人數及安撫滯留旅客，確保食、宿無虞。

在連續假期海運疏運期間，航港局也提供緊急服務電話：北部航務中心(02)89783530、南部航務中心(07)2620762或(07)2620561、中部航務中心0978-300116、東部航務中心(03)-8230172或(03)-8509011，民眾也可至航港局資訊網（ http://www.motcmpb.gov.tw/ ）點選「為民服務」選項，於「航班表」項下查詢海運航班資訊。

航港局

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