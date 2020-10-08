避免再早產！815公克的女嬰媽生二寶子宮頸環紮降風險

815公克的巴掌仙子寧寧宣布當姊姊了！2018年新竹縣1名出生早產女嬰「寧寧」，因早產器官未發育完成，加上初期的生理性脫水，體重一度下降至688公克，伴隨著消化狀況不佳、呼吸窘迫等狀況，經醫療團隊3個月細心照護下，長胖到3000公克平安健康出院；為降低再次早產風險，范媽媽生二寶時，醫師特別安排「子宮頸環紮手術」，讓弟弟迪迪今年9月懷胎足月見客、體重3350公克，姊弟倆出生體重相差超過4倍。

東元綜合醫院婦產科醫師吳瓊惠表示，一般來說，曾有過早產經驗再次早產的機率也會跟著提升，因此在范媽媽懷孕4個多月時，安排子宮頸環紮手術，預防子宮頸擴張並加強拉力，搭配安胎處置，做好萬全準備，讓媽媽狀況穩定，可以在家裡自主安胎不必住院。

范媽媽表說，看到二寶足月健康出生真的覺得很欣慰，也感謝醫師依她的身體狀況適時調整安胎計畫處置，懷胎8個多月還能出遠門旅遊放鬆心情，不必像第一胎過度緊張，而最讓她擔心的寧寧，如今也上托嬰中心，有東元婦兒科團隊的細心照護，以及一路上醫護人員給予24小時諮詢，讓她能安心待產，「有信心再拚一胎！」

東元醫院兒科部部長王昱程指出，早產兒在照護上是相當辛苦的過程，因為早產兒有潛在併發症，若在生產初期沒有妥善預防，併發症可能變成終身的後遺症，如高度近視、肺部發育不良、短腸症及腸壞死，嚴重甚至導致死亡。

王昱程說，許多文獻指出，新生兒營養攝取不足可能影響腦部發育，需要持續追蹤孩子的生長曲線、留意體重及發育是否有跟上同齡孩子，若有發展遲緩徵兆能及早轉介兒童早療作評估與早期復健，讓孩子追上同年齡足月兒的發展速度。