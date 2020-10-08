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超幸運！ 他繳292元電費 中100萬元雲端發票
超幸運！財政部日前開出今年7、8月份統一發票號碼，台電台東區營業處有用戶繳納電費292元，中了雲端發票100萬元大獎。南區國稅局台東分局長許基全到台電台東區處恭賀該區處用戶中百萬發票大獎。
台電台東區營業處指出，該用戶繳交2個月電費292元後，使用雲端發票，沒想到中了100萬元，這也是台東地區首次繳電費中雲端發票，民眾若對使用行動支付繳納電費有疑問，可上台電公司「線上繳費-行動支付繳費服務」專區查詢。
另台電為迎合時代潮流提供多元繳費管道，開辦線上信用卡繳電費，更結合歐付寶、Pi拍錢包、街口、Line Pay一卡通、、橘子支付、台灣行動支付等6大行動支付業者。
民眾只要掃一下帳單上的QR Code，隨時隨地都可輕鬆繳費，還可自動發票對獎，台電也會主動通知中獎訊息；另外，下載台灣電力APP綁定家中電號，可即時查詢未繳電費，每期電費也會自動推播、通知提醒。
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