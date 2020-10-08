公費流感疫苗傳用罊 北榮、振興：這兩天都還夠

今年公費流感疫苗10月5日開打，但昨天台大醫院發出公費成人流感疫苗用罄公告，北部醫院如馬偕、新光也將在今天中午打完。不過，台北榮總因採預約制，預約到今天施打的民眾都夠用，不需擔心。

今年公費流感疫苗603萬劑，據疾管署統計，截止昨天下午，國內公費流感疫苗已接種接種85萬5592劑；去年相同天數接種52萬4079劑，疫苗接種反應熱烈。

不過台北榮總表示，今年因應疫情，規定需要預約及分流接種公費疫苗，民眾需先掛號並按掛號時間到院接種，因採預約制，較無打不到疫苗的問題，且疫苗快用罄時就會請衛生局配發疫苗。

北榮截至8日總計領用疫苗量約6000劑，今日已預約者皆可施打，但因明天就是連假，下周一是否還有疫苗可打，要看今天疫苗是否到貨。

至於與北榮鄰近的振興醫院，今天到貨1500劑，依據周一開打以來，每天流感疫苗平均接種數量700劑來看，今明兩天應該都無虞。

但北榮和振興也都表示，每次領到的疫苗數量不一定，端視政府依據各地施打狀況配送，因此不確定何時會打完，想要接種的民眾動作要快。