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台大醫院3天打完5500劑流感疫苗 今補貨下午就能打
公費流感疫苗周一開打，昨天晚上台大醫院便公告公費流感疫苗已經打完，引發社會高度關注。今天上午台大院方緊急通知媒體，衛生局補貨已到，下午門診就能繼續打。據了解，首批疫苗高達5500劑，三天內用罄，是史無前例的狀況。
台大醫院院方表示，去年整個流感季的公費疫苗施打，平均一天是300多人接種。今年第一批公費流感疫苗領用5500劑，包括院內第一線醫護人員以及到院民眾，三天就打完了。過去歷年來不曾發生過打這麼快的情況，可說是史無前例。
台大醫院發言人、復健科主治醫師王亭貴表示，以往流感季，他在復健科門診的病人都不會提到要打流感疫苗，但這幾天好多門診病人都主動提到要打公費流感疫苗。
院方表示，衛生局今早已經將更多公費流感疫苗配送到醫院，今天下午的門診，除了牙科以外，都可以施打。至於第二批疫苗有多少？院方表示，這批疫苗才今天上午剛送到醫院，目前還不清楚有多少劑。
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