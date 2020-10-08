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我參加國際旅展遭大陸改名打壓 觀光局還原退展始末

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部觀光局稍早說明退出旅展一事。圖／觀光局提供
交通部觀光局稍早說明退出旅展一事。圖／觀光局提供

鏡週刊報導，我國原預定參加9月23日到27日國際旅遊交易會（即旅展），未料卻遭到中國大陸擅自迫我方改名，交通部觀光局不甘遭到矮化，最後宣布退出參展。對此，觀光局稍早證實，雖然要推展觀光，但國家尊嚴不能犧牲，最後選擇不出席。

亞太旅行協會（Pacific Asia Travel Association，PATA）成立於1951年，台灣是創辦國之一，當年以PATA中華台北分會（PATA Chinese Taipei Chapter）名義加入。今年PATA旅展由中國四川省樂山文化廣播電視觀光局獨家贊助，觀光局按照慣例以「台灣觀光局」名稱報名，上月9日卻發現無預警被改為「台灣海峽觀光協會」，幾度協調未果，最後選擇退展。

觀光局說，以往都會參加該旅展，幾乎年年參加，由各會員國聯合舉辦，若國內無法出席也會由駐外人員出席，不過我國不曾舉辦過。以前都是實質會議會派員出席，今年受到疫情影響改為虛擬旅展。

觀光局說，因為今年改為線上，相關程序有點不一樣，業務單位有緊鑼密鼓因應新的要求更新相關資料。過程中因為從實質改成虛擬，一直有在聯繫，後來維護資料時發現被改名，歷年都是以觀光局名義參加會議，有跟官方反映名稱被竄改，自行更新完後也有跟主辦單位告知。

觀光局說，在抗議被改名後，對方一開始說是系統問題，沒有正面回應；第二次發現是網頁資料被鎖住不能更新相關資料，後來局長張錫聰就以正式信函禮貌性告知，支援該會很多年，不容許名字被更改，希望請盡速更正。

觀光局說，後續對方正式回覆，由於今年由中國全額贊助舉辦，必須要配合當地程序申請，要求一個月前完成所有程序，雖然程序上來不及，還是幫我國申請可以用觀光局名義出席線上交易會，也有正式道歉，並提及是主辦國相關程序沒有完備，仍會幫台灣努力爭取。

然而觀光局說，9月27日就是旅展舉辦日子，因為時間緊迫，到舉辦前幾天發現沒辦法更正，就正式發文說拒絕參與會議。確定不出席後也有跟台北分會說要照顧相關會員權益。

至於沒參加會有什麼損失？觀光局說，該交易會可說明我國行程吸引力，以利後續觀光推廣，不參加等於少了一次在國際舞台亮相機會，但國家尊嚴不能犧牲，兩相權重之下，選擇不出席。

亞太旅行協會中華台北分會說，每年該旅展都會在不同地點舉辦，當作贊助主辦國家。前幾年也有過中國大陸舉辦，但以往沒有遇到類似狀況，以觀光為主，不會牽涉政治，也都會有交流，可能今年比較敏感、狀況比較特殊，明年是否會再參展還要再觀察。

中華台北分會說，分會會員有將近四十個，包含旅行社、航空公司、飯店還有觀光產業同業公會等。儘管半年前已經在做參展準備，還是決定跟觀光局同進同出，因為花錢事小，地位問題才是最大的損失。

觀光局長張錫聰去函內容一。圖／觀光局提供
觀光局長張錫聰去函內容一。圖／觀光局提供
觀光局長張錫聰去函內容二。圖／觀光局提供
觀光局長張錫聰去函內容二。圖／觀光局提供

觀光局 旅展 中華台北

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