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開打4天醫院診所公費流感疫苗傳用罊 醫：史無前例

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
衛服部疾病管制署10月5日上午舉行「守護我們所愛的人」公費流感疫苗開打記者會，邀請一對父母帶著雙胞胎幼兒到現場接種，小女嬰打針後大哭並盯著護士阿姨。記者鄭超文／攝影
衛服部疾病管制署10月5日上午舉行「守護我們所愛的人」公費流感疫苗開打記者會，邀請一對父母帶著雙胞胎幼兒到現場接種，小女嬰打針後大哭並盯著護士阿姨。記者鄭超文／攝影

今年公費流感疫苗10月5日開打，但昨天台大醫院發出公費成人流感疫苗用罄公告，北部也有些醫院將在今天陸續打光疫苗，部分診所也預計在今明兩日內用完所有疫苗，才開打四天疫苗就被打光，連醫師驚呼「史無前例。」

今年受到新冠肺炎疫情影響，民眾認真防疫，更不希望此時得到流感，今年流感疫苗接種踴躍，不但自費市場早就有人預約，符合公費接種條件者更是手腳很快。

今年公費流感疫苗603萬劑，據疾管署統計，截止昨天下午，國內公費流感疫苗已接種接種85萬5592劑；去年相同天數接種52萬4079劑。疾管署預估照這樣的速度，開打一個月就會打完半數300萬劑，但衛福部長陳時中昨聽聞疫苗兩天就打超過85萬劑，更直呼可能更快會打完。

果然北部醫院今起陸續傳出公費流感疫苗將用完的消息，新光醫院預估今天中午用罊、馬偕醫院公費成人疫苗今天中午前就會打完；孩童(六個月至6歲)今天下午會打完；自費流感疫苗目前仍有、國泰醫院目前疫苗供貨不足，今天起暫停公費成人及兒童的流感疫苗施打。

不只醫院流感疫苗搶手，診所也在這一兩天開始出現沒疫苗可接種狀況，開業診所醫師林應然說，預估診所疫苗今天接種完，陸續有聽說其他診所同業已經打光疫苗，但去當地衛生局要疫苗，衛生局也早就沒有貨。

林應然表示，過去疾管署都不是一口氣就把所有600萬劑公費流感疫苗一次到貨，都會分批給貨。「但可能還要等一陣子下一批公費疫苗才會進來」無奈等待公費流感疫苗的空窗期基層醫護人員恐會承受打不到流感疫苗公費對象的怒氣。

但也不是所有醫療院所公費流感疫苗都被打光光，三總則表示，目前醫院還有疫苗；台大醫院院方也緊急在今上午表示，衛生局已經將公費疫苗配送至台大，今天下午門診民眾就可以繼續來預約施打。

流感疫苗 衛生局 台大醫院

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