大學系主任退休收入更豐 她打響「博士養牛」傳奇

曾任農委會畜產試驗所研究員李美珠，4年前從大學系主任退休，在台南柳營養牛，投入最擅長專業領域，產值明顯優於同業，除收入比退休前高好幾倍，身體更健康，慣見「三高」也沒，打響「博士養牛」傳奇。

68歲李美珠是國立中興大學畜產學研究所博士，專長是反芻動物營養領域，畢業後考入農委會畜產試驗所研究員，民國60至80年代以酪農輔導員輔導瑞穗鮮乳、嘉南羊乳等業者，建立相關制度與飼養配方；民國79至86年受邀至以色列指導該國酪農業，受到以色列高度重視。

李美珠後轉入學界，在台灣首府大學任教多年，曾任餐飲管理學系系主任，4年前退休，又轉行養牛，取名為唯聖牧場（有泉牧場），讓周遭友人也嚇一跳。

「我是想改變一些養牛文化，讓乳牛更健康。」說話不疾不徐的李美珠說，發現許多酪農仍在飼料添加大量小蘇打、脂肪粉，殘害腎功能與乳牛健康，造成台灣乳牛平均壽命僅1.7至2.2胎，興起「我養給你們看」念頭。

李美珠與也是大學教授退休的另一半商量後，4年前投入逾4000萬元，在柳營八翁里養乳牛，牧場約有2分4，從一開始110頭荷蘭牛。她發揮專業，自調生物飼料添加多種益生菌，除牛排泄物少了慣見臭味，還有股草香。她不藏私，陸續分享給一些酪農，希望改善傳統養牛觀念、作法。

重視科學數據的李美珠，分享這幾年飼養心得；除乳脂肪、乳蛋白大幅提升，每頭乳牛平均每天乳產量、從2017年初24公斤，去年底攀升至35公斤，每公斤「造乳成本」由8.9元降至8.4元，母牛壽命可產6胎，陸續交易160頭，加上乳廠每天固定鮮乳收購，「賺了好幾桶金」，當初投資4000萬已回本。

李美珠目前飼養有150頭乳牛，為了養牛幾乎每晚10點前就寢，凌晨4點前起床，展現過人毅力與堅持。