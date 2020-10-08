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110年基本工資調高 285萬人健保費跟著漲

中央社 / 台北8日電

明年元旦起，基本工資將從2萬3800元漲至2萬4000元，健保費也將隨之調整。衛福部指出，明年起約有285萬人每月須多繳3元至70元，預計挹注5億元健保收入。

因應明年基本工資月薪將從新台幣2萬3800元調升至2萬4000元，衛生福利部今天預告「全民健康保險投保金額分級表」修正草案，將原本投保等級第2級的2萬4000元調整為第1級，此後投保等級依序上調1級。

衛福部社會保險司司長商東福接受中央社記者訪問時表示，未來基本工資調漲後有3類族群將受影響，分別為月薪低於2萬3800元的受僱者及投保等級第6級的自營專業人士、投保等級第12級的村里鄰長等，加上政府須負擔的健保費用，預估每年將挹注5億元健保收入。

商東福說，因應基本工資調漲，健保投保金額第1級將從現行2萬3800元調高至2萬4000元，全台預估有280萬人每月須多繳3元健保費，雇主每僱一名員工須多負擔9元。

雇主、自營業主、專門職業及技術人員等自行執業者方面，這類民眾依規定最低以投保等級第6級投保，投保金額將從2萬8800變成3萬300元，由於保費必須100%自行負擔，預計5600人每月須多繳70元。

此外，村里鄰長依規定以投保等級第12級投保，投保金額將從3萬8200元調整為4萬100元，5萬人每月須多繳27元。

因應這次基本工資調整，健保投保等級將從原本總共48級降為47級，商東福指出，隨基本工資調漲，健保投保金額第1級也會愈墊愈高，根據「全民健康保險法」規定，在2種情況下將依法調高投保級距天花板。

商東福說，當投保金額最高、最低金額差距低於5倍，分級表就應在基本工資調整的次月進行調整；其次，當適用最高一級投保金額的被保險人人數超過被保險人總人數的3%，並持續12個月時，主管機關也應自次月調整投保金額分級表，加高其等級，目前尚未達到調整標準。

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