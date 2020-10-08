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衛福部次長攜手勇敢女聲林薇Vivi直播「女孩談心室」 呼籲關注女孩權益！

文 / 衛生福利部社會及家庭署 提供

為宣導10月11日「臺灣女孩日」重視女孩、投資女孩之精神，今（109）年衛生福利部李麗芬次長攜手小紅帽創辦人暨「一封致譚德塞博士的公開信」英國留學生林薇Vivi於10月6日女孩日前夕一同直播，呼籲各界重視女孩權益！

圖／衛生福利部社會及家庭署 提供
圖／衛生福利部社會及家庭署 提供

衛福部表示，我國自102年起將每年10月11日訂為「臺灣女孩日」，今（109）年10月11日已邁入第8年，今年活動以「Girls Hooray! 無可取代」為標語，旨在鼓勵女孩重視自我獨特性、積極挑戰性別刻板印象，並倡議社會各界共建增強女孩能力、投資女孩，使女孩參與影響自身決策的友善環境。

「女孩談心室」直播於10月6日晚間7時30分開始，由長期關心兒少議題的衛福部李麗芬政務次長攜手小紅帽（月經權益倡議與月經教育推廣組織）創辦人林薇Vivi對談，分享人生中關於勇敢做自己、實現夢想等經歷，以及對性別平權的理念和實踐等，鼓勵女孩、男孩在成長路上發掘自我價值、勇敢逐夢，短短30分鐘的大小女孩談心時間，吸引眾多民眾上線參與及互動。

本次活動特別邀請林薇Vivi擔任代言人，林薇為愛丁堡大學醫學院學生，今年4月透過「一封致譚德塞博士的公開信」受到廣泛關注，她也是「小紅帽」組織發起人，長期關注女性及兒童權益。藉由她的分享，希望傳遞女孩「只要是自己喜歡的樣子就值得被大家尊重」，鼓勵女孩或男孩勇於展現自己的特質與模樣。

衛生福利部社會及家庭署於今年9至10月舉辦一系列「臺灣女孩日」宣導活動，自9月8日校園新詩徵文比賽首波開跑，接續藉由女孩日社群號召、倡議專題報導和宣導影片露出等媒介傳遞「臺灣女孩日」保障及落實女孩權益的精神，為守護女孩、男孩能在性別平等的環境成長，衛福部社家署邀請您一起為女孩權益努力！更多活動資訊：https://www.facebook.com/sfaa.gov.tw

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