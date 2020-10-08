台大醫院3天打光流感疫苗暫停接種 衛生局急補貨

台大醫院7日貼出公告，即日起暫停接種流感疫苗。院方表示，獲配的5500支疫苗已經用完，是首度在開打3天就宣布暫停接種。但疾管署表示，誤會一場，今早會再配送。

台大醫院官方網站7日公告，獲配的公費成人流感疫苗已用罄，即日起暫停接種服務，提醒欲接種公費流感疫苗的民眾應事先來電詢問公費流感疫苗是否有存貨，或先查詢居住所在地區的台北市各區健康中心、鄉鎮市區衛生所、全國流感疫苗合約醫療院所。

台大醫院公共事務室主任趙于萱上午受訪表示，台大醫院第一批拿到的疫苗量共5500劑，提供民眾和醫療人員接種，從5日開打至7日，短短3天就已經打完，這也是首度開打才3天就貼出暫停接種公告，民眾接種的踴躍程度確實比往年明顯。

疾病管制署副署長莊人祥受訪表示，這是誤會一場。衛生局會視使用情形調度疫苗量，因前兩天醫院回報使用量因與衛生局已提供疫苗的量有一段距離，衛生局7日未配送疫苗給醫院。

莊人祥說，不過7日台大醫院回報用量暴增，緊急張貼疫苗用罄公告。衛生局7日晚間知道後，今早會緊急配置疫苗給醫院。