明天迎國慶連假 彭啟明：北東天氣稍差、竹苗以南晴朗

明天開始國慶連假，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，大致上天氣都和這幾天類似，從桃園、新北、台北到基隆、宜蘭及花蓮，偶有地形上的短暫陣雨，仍維持東北風的天氣，涼涼的感覺，但新竹苗栗以南，則是相當的晴朗穩定，雖然北東天氣稍差一些，但也沒也到壞天氣的程度。

目前中度颱風昌鴻在日本南方海面，在台灣東北東方約1100公里，彭啟明說，過去都朝西北方向走，未來幾天將受到西風帶的牽引，逐漸北轉，然後往東北方向，沿著日本南方海面轉向，對台灣的天氣沒有直接影響，但如果有海上活動，北部及東北部沿海還是要留意偶有長浪發生。

台灣的天氣在這幾天都維持東北風，不過水氣不太多，桃園以北到東半部較陰沉，迎風面較容易偶雨，或是早晚時間偶飄雨。北部高溫25-27度，中南部則可以超過30度，南北天氣有些差距。

彭啟明說，位於菲律賓東方海面上，仍有些東風波動造成的低壓擾動發展，由於環境上比較不像夏季的環境那麼有利於颱風的發展，目前低壓仍然較弱，這種較弱的系統在預測上的難度就較高。關鍵在周六晚上或周日一，出現很大的分岐，有的預測顯示這時候轉為偏東風，東半部及北部會轉趨不穩定，水氣較多，有的預測這個系統發展不大起來，關鍵在於這種較弱的系統的臨界點是否發展起來。

他說，未來一兩周大致都維持類似天氣，也還沒有顯著的熱帶系統颱風的發展，仍是大陸高壓東北風主導的型態，相對之下是較穩定的類型。