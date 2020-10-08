吳德榮：國慶連假北部宜花短暫雨 新竹以南好天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，第14號颱風昌鴻仍為中颱，將在日本南方海面大迴轉；其與鋒面的共伴效應將給日本南部的四國、本州南部帶來較大的威脅。由於昌鴻颱風的迴轉位置離台甚遠，對國慶連假的天氣無影響。

另外，他說，歐洲模式模擬亦顯示，下周南海還有熱帶擾動發展，雖不直接影響台灣，但台灣東側水氣因此增多。

今天至周六盛行東北風。迎風面有穩定的低層雲，桃園以北及宜花有局部短暫雨的機率，北海岸及山區降雨較明顯，平地偶飄零星小雨。背風面新竹以南為晴朗穩定的天氣，午後中南部山區及台東山區有小範圍短暫降雨的機率。

北台灣天氣較涼，中南部白天微熟早晚涼、日夜溫差大。今天北部19至27度、中部20至33度、南部21至34度、東部19至31度。