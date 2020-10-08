千萬別白跑 台大醫院公告：公費成人流感疫苗已經用罄

公費流感疫苗接種熱烈，開打第二天，台大醫院晚間發出公告指出，台大醫院的公費成人流感疫苗已經用罄，即日起暫停接種服務。

今年受到新冠肺炎疫情影響，民眾認真防疫，更不希望此時得到流感，今年流感疫苗接種踴躍，不但自費市場早就有人預約，符合公費接種條件者更是手腳很快。據了解，雖然台大醫院先貼出公告，由於接種情形熱烈，其他醫院的公費疫苗額度也有限，想要接種的民眾動作要快，最好先電話詢問是否還有存貨。

台大醫院公告內容如下:

本院獲配之公費成人流感疫苗已用罄，即日起暫停接種服務，欲接種公費流感疫苗之民眾請注意，為節省您的寶貴時間，建議您：

事先來電詢問公費流感疫苗是否有存貨，或

先查詢您居住所在地區之下列地點是否還有疫苗可供接種服務，包括：

臺北市各區健康服務中心。

全國各縣市鄉鎮市區衛生所。

全國各縣市政府衛生局之流感疫苗合約醫療院所。

造成您的不便，敬請見諒。

臺大醫院關心您~