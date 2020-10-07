為外送機車發聲 江永昌：應結合大數據跨部會整合分析

民進黨立委江永昌今天在立法院表示，建議交通部第13期「道路交通秩序與交通安全改進方案」工作計畫，實施策略能善用大數據分析，診斷地區交通癥結以減少事故，並降低社會與醫療成本，且要和內政部警政署串接事故資料，以分析肇事特性。

立法院財政委員會昨邀請交通部、國發會等就「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案有關軌道建設預算規劃情形」進行專題報告。江永昌說，疫情期間外送機車使用量大增，但相關事故比例也跟著提升；目前台北市及桃園市政府都已經針對外送機車的臨停需求，和平台業者索取大數據，並增設外送機車臨停區，台北市政府還針對外送機車事故案件作特別註記，但卻不見交通部有任何對策，連道安資訊查詢網都查詢不到外送機車肇事熱點。

另外，江永昌也指出，現行的公路法規定，外送機車也屬汽車貨運業的一種，但卻不能在取、送貨時，比照貨車停在裝卸貨專用區，現在地方政府都為了外送機車的臨停區需求設置臨停區，交通部也應會商各地方政府進行相關研議工作。

交通部長林佳龍回應，會針對外送機車肇事特別註記一事與內政部研議改善，並盡速和地方政府研商外送臨停區設置需求，以工作為日後道路安全政策參考依據，相關進度將於一個月內檢討並提出書面答覆。