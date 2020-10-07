聽新聞
test
0:00 / 0:00

為外送機車發聲 江永昌：應結合大數據跨部會整合分析

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委江永昌。圖／國會頻道
民進黨立委江永昌。圖／國會頻道

民進黨立委江永昌今天在立法院表示，建議交通部第13期「道路交通秩序與交通安全改進方案」工作計畫，實施策略能善用大數據分析，診斷地區交通癥結以減少事故，並降低社會與醫療成本，且要和內政部警政署串接事故資料，以分析肇事特性。

立法院財政委員會昨邀請交通部、國發會等就「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案有關軌道建設預算規劃情形」進行專題報告。江永昌說，疫情期間外送機車使用量大增，但相關事故比例也跟著提升；目前台北市及桃園市政府都已經針對外送機車的臨停需求，和平台業者索取大數據，並增設外送機車臨停區，台北市政府還針對外送機車事故案件作特別註記，但卻不見交通部有任何對策，連道安資訊查詢網都查詢不到外送機車肇事熱點。

另外，江永昌也指出，現行的公路法規定，外送機車也屬汽車貨運業的一種，但卻不能在取、送貨時，比照貨車停在裝卸貨專用區，現在地方政府都為了外送機車的臨停區需求設置臨停區，交通部也應會商各地方政府進行相關研議工作。

交通部長林佳龍回應，會針對外送機車肇事特別註記一事與內政部研議改善，並盡速和地方政府研商外送臨停區設置需求，以工作為日後道路安全政策參考依據，相關進度將於一個月內檢討並提出書面答覆。

事故 立法院

延伸閱讀

內政部：數位身分證樣式未定 不併列英文名稱

林佳龍為2021年台灣燈會探路 盼提升城市美學

立委籲台鐵連假購票幼童父母優先 交通部將研究

影／外送年輕女孩車禍身亡 醫師感傷PO文籲寛容外送

相關新聞

本土登革熱又一例 初判於菜園遭蚊蟲叮咬感染

新北市蘆洲區一名76歲女子9月24日出現發燒症狀，就醫後仍未改善，9月28至30日開始有腹痛、低血壓、發燒症狀，住院治療...

又是菜園！新北本土登革熱疑開新戰場 蘆洲7旬婦確診

疾病管制署今公布，國內新增1例本土登革熱病例，為新北市蘆洲區保和里70多歲女性，近期無出國，無新北市三峽區活動史，平時多...

杏輝下架產品盼恢復產線 食藥署：尚未收到改善報告

杏輝藥品公司日前因多達20款藥物主成分含量未到效期卻變低、外觀顏色改變等問題，下架回收。今杏輝藥品總經理白友烺舉行記者會...

杏輝：自行檢測所有產品 改善計畫今送出

杏輝（1734）7日召開記者會，針對衛生福利部食品藥物管理署公告回收部分藥品事件，除了衛福部原公布的6項外，杏輝自行檢測...

昌鴻增強為中颱！最新路徑曝光大迴轉北上 影響看這

今年第14颱風昌鴻稍早增強為中颱。中央氣象局說，到了日本九州之後就會往東北方向轉到日本南方海面，儘管對台灣沒有直接影響，...

領錢留意！北富銀ATM、帳戶 明晚起暫停48小時

台北富邦銀行今宣布，為提升客戶服務體驗，即將於10月8日晚上22:00至10月10日晚上22:00，停機進行新銀行系統升...

中山附醫兒科病床爆滿 北市聯醫：住院人數確實有增加

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今在臉書上指出，新冠肺炎疫情爆發以來，今天首次看到兒科病房占床率達100％，認為...

台灣流感多在11月升溫 醫師建議及早接種疫苗擁有抗體

國內公費流感疫苗已經開始接種，衛生福利部基隆醫院兒科醫師陳惠蘭今天表示，高危險族群感染流感，可能出現嚴重併發症。台灣季節...

他想駁外國友人對台印象「交通亂」 網勸：日人講話已很客氣

台灣交通有多亂？不少外國觀光客到台灣旅遊時，除了對台灣的美食念念不忘之外，台灣的交通亂象似乎也深深印在他們的腦海中。一名網友的日本友人告訴他「台灣的交通有點亂」，原本網友想要反駁他，沒想到卻被網友一面倒阻止，「自己承認很難嗎？」

杏輝多款藥品下架回收 總經理出面道歉

杏輝醫藥集團近來因工廠管理疏失，多款藥品下架回收，今天由總經理白友烺出面召開記者會。他表示，引發外界擔心及疑慮，甚表歉意...

國慶連假怕塞車？一張表看懂國道疏運措施

國慶連假即將來臨，國道與各主要道路也預期湧入可觀車流。行政院長蘇貞昌今（7）日分享一張圖，簡明扼要地說明了國慶連假的國道...

國慶連假恐現「報復性塞車」 高公局估國五明就有車潮

國慶連假將屆，不過交通部擔憂用路人認為中秋4天連假未塞車，國慶連假恐會出現「報復性塞車」，近日來再度大力宣導相關疏運措施...

熱門新聞

10月8日起限時4天！7-11「特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵、黑糖珍珠撞奶」第2杯半價

3千萬張的50元塑膠鈔票 老外珍藏完美對齊：時代的眼淚絕版了！

長期睡前吃蛋糕 急性心肌梗塞

新竹人快抬頭看天空！ 鄭明典：可看到整齊的層雲邊界

昌鴻增強為中颱！最新路徑曝光大迴轉北上 影響看這

明晚抬頭看天龍座流星雨！氣象局估每小時10顆畫天際

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。