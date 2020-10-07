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本土登革熱又一例 初判於菜園遭蚊蟲叮咬感染

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府派人至女子住家周邊消毒，加強社區環境孳生源清除作業。圖／新北市衛生局提供
新北市府派人至女子住家周邊消毒，加強社區環境孳生源清除作業。圖／新北市衛生局提供

新北市蘆洲區一名76歲女子9月24日出現發燒症狀，就醫後仍未改善，9月28至30日開始有腹痛、低血壓、發燒症狀，住院治療後更出現紅疹、肌肉痛、發燒、頭痛、白血球減少等症狀，經檢驗後，於5日確診登革熱，衛生局初判與三峽群聚感染無關。

衛生局表示，該個案上月底出現登革熱相關症狀，由於症狀持續加劇，1日就醫後收治住院。

個案住院後接連出現疹、肌肉痛、頭痛、噁心及休克等症狀，由醫院通報後送驗，5日確認抗體呈現陽性反應。

衛生局指出，個案平常活動地以蘆洲及桃園市蘆竹區菜園為主，初判有可能是在菜園遭蚊子叮咬後遭感染。

新北市府目前已完成個案住家室內、外孳清噴消及衛教，也會安排在住家周邊半徑100公尺逐戶入內清潔，加強社區環境孳生源清除作業。

衛生局長陳潤秋呼籲，近期天氣適合病媒蚊生長，提醒民眾定期清除住家內及周邊環境積水容器，若出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀，請使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱，以利衛生單位及時採取後續防治措施。

衛生局 發燒

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