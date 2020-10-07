阿基師操刀 深坑多福宴限量50桌明開賣

年年名額秒殺的「深坑多福宴」將於10月30日在深坑老街盛大舉辦，今年更加入了知名主廚「阿基師」指導的福容大飯店團隊，推出超澎湃13道經典在地料理與創意豆腐佳餚，限量50桌，每桌十人份優惠價只要3999元，將於明天中午12點準時開賣。

深坑區長黃美華指出，深坑以豆腐聞名全台，可說是台灣豆腐之鄉，多福宴不僅選非基改黃豆和深坑好水製成的豆腐，今年更結合優質「台灣黑毛豬」，提供民眾美味又健康的辦桌美食。此次還邀請阿基師打造創意豆腐料理「麻辣蠶繭豆腐煲」，是只有在多福宴才能品嘗得到的限定料理。

阿基師表示，深坑豆腐是非常好的食材，美味又健康，「老人吃了壽命長，小孩吃了好養育(台語)」，麻辣蠶繭豆腐煲料理更是非常費工，需將豆腐填入台灣黑毛豬與鮮甜蝦仁混和的肉泥，還要細心地將一顆顆豆腐酥炸成渾圓的蠶繭造型，再融合鹹蛋黃與蟹腿混和的特調醬汁，豆腐外香內滑飽含海鮮甜味，可說將產地食材發揮到極致。

區公所表示，今年多福宴首次由公所主辦，13道經典料理包含深坑知名餐廳「嘉義閣」的經典好菜「卜肉豆腐蝦仁捲」及「古早厝」超值美味料理「黃金如意太監雞」，以及名店「麗芬肉粽」的創新料理「多福金瓜拼油飯」，還有由連續六年擔任多福宴總舖師「豆腐師」掌廚的「筍香滷黑毛豬腳」等。

除了鹹食料理，還以「豆腐麻糬」為飯後甜點，不僅有濃濃豆香，而且好消化、不黏牙，老人小孩都能安心品嚐，更獲得2020新北市伴手禮，品嚐完豐盛料理最後還有一杯酸梅湯，清涼又解膩。