粉紅絲帶終結乳癌！雅詩蘭黛集團2020活動從數位展開

戴上粉紅絲帶，就代表希望能終結乳癌，雅詩蘭黛集團從1992年起，由Evelyn H. Lauder女士發起雅詩蘭黛集團粉紅絲帶乳癌防治宣導活動，時至2020年，雅詩蘭黛集團今年以數位活動串連，希望喚醒大家對乳癌防治的意識。

世界上每15秒，就有一位女性確診乳癌，雅詩蘭黛集團的願景，就是希望打造沒有乳癌的世界，以粉紅絲帶做為活動的主要識別，推動的粉紅絲帶乳癌防治宣導活動，提供包括醫療專家交流討論，持續強調教育和早期發現的重要性、支持建設和擴展各類照護中心，以診治乳癌病友、提供醫療資源，讓更多人有機會接受乳房攝影和篩檢。

在台灣，雅詩蘭黛集團則與台灣癌症臨床研究發展基金會合作，10月起推出多項數位活動，包括在活動官網，設計出粉紅VR體驗屋 ，可以響應公益捐款，也能了解活動起源，Evelyn H. Lauder女士意志與台灣雅詩蘭黛集團歷年成果。

也呼籲大家在社群媒體進行粉紅絲帶網路串連，公開分享乳癌防治內容，標記#TimeToEndBreastCancer #粉紅絲帶 #團結你我終結乳癌，並號召挑戰「I Check Dance」手勢舞、粉紅絲帶IG story濾鏡等，並在10月11日舉辦線上演唱會直播，由陶晶瑩主持，包括蘇慧倫、庾澄慶、周興哲等人均會出席，詳情可上官網 。