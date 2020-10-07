快訊

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大癌醫跨國骨髓移植首例 七旬港翁哽咽感謝台灣

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大癌醫院長楊志新（右）送曾先生禮物，慶祝他的重生。記者邱宜君／攝影
台大癌醫院長楊志新（右）送曾先生禮物，慶祝他的重生。記者邱宜君／攝影

「謝謝台灣救我一命，我重生了。」來自香港的七十歲曾先生去年確診血癌，急需骨髓移植，但香港因相關醫療資源不足，不允許60歲以上患者做骨髓移植，醫師推薦他出國求醫，卻又遭逢新冠肺炎疫情，出入境關卡重重。經過多方奔走，曾先生終於完成檢疫流程，於慈濟骨髓庫找到全合捐贈者，成為台大癌醫跨國異體骨髓移植首例，整體費用僅新加坡國際醫療的三分之一，談起這連串幸運，他忍不住哽咽落淚。

台大癌醫血液腫瘤部病房主任柯博升表示，想來台灣做骨髓移植的病人很多，特別在2018年發表於頂尖醫學期刊《刺胳針》對全球195個國家的評比，台灣的血癌在照護品質及醫療可近性得到唯一滿分的殊榮。

台大癌醫國際醫療中心護理師吳玫儀說，目前洽詢申請醫療簽證的幾乎都是骨髓移植，但因為各國出入境相關規定都變嚴格，大部分都還得等上三、四個月，病人也很焦急。

曾先生的主治醫師、台大醫院血液腫瘤科醫師劉家豪表示，異體移植就是靠捐贈者的免疫細胞來終身抗癌，捐贈者的免疫系統像巡邏的警車，終生在身體內巡邏，一看到癌細胞就殺掉。台灣過去20多年做了七千多例，台大就佔42%，人數遠高於其他醫院，移植成績也媲美國際，非親屬幹細胞移植五年存活率達六成。

劉家豪表示，血癌發生率隨年齡增加，年長移植者越來越多，70歲以上的移植台大已做33例。50歲以上患者可用劑量減半的化療進行所謂「迷你移植」，技術純熟，五年無惡化存活率有七、八成。早年患者常常在等配對，但近十年醫學已進步到「配對不合也能移植」，只要看準化療後病情緩解的時機進行移植，三年整體存活率將近六成，成效媲美國際。

劉家豪表示，國際醫療病人來台進行骨髓移植整個需要兩、三百萬，移植後需要至少在台住半年，每周回診一次，台灣民眾因為有健保給付大部分費用，只需十一萬到二十二萬，就能享有國外病人求之不得的尖端醫療。

劉家豪表示，台大癌醫有郭台病捐贈之台成血液腫瘤實驗室，精確診斷和治療所需的最新設備，都已經不惜成本補齊了。柯博升表示，台大癌醫移植床數也預計將於年底達到12床，超越台大總院，未來將達到30床。目前台大癌醫也在進行血癌的免疫恩慈療法，期待為病人帶來更多治療希望。

台大癌醫慶祝跨國骨髓移植首例曾先生（綠衣）重獲健康。左二為曾先生的女兒，左三起依序為台大癌醫副院長陳晉興、血液腫瘤科醫師劉家豪、曾先生、台大癌醫院長楊志新、副院長王明鉅、血液腫瘤部病房主任柯博升、國際醫療中心護理師吳玫儀。記者邱宜君／攝影
台大癌醫慶祝跨國骨髓移植首例曾先生（綠衣）重獲健康。左二為曾先生的女兒，左三起依序為台大癌醫副院長陳晉興、血液腫瘤科醫師劉家豪、曾先生、台大癌醫院長楊志新、副院長王明鉅、血液腫瘤部病房主任柯博升、國際醫療中心護理師吳玫儀。記者邱宜君／攝影

台大醫院 患者 腫瘤

延伸閱讀

台大癌醫中心創院首例 完成疫情中跨國骨髓移植

基因檢測結合標靶藥物 為患者找出最有效益藥物與劑量

生華科膽管癌藥期中分析達標 規劃樞紐性試驗爭取上市

60歲男子14公分大晚期肝腫瘤 肝動脈化療後幾乎消失

相關新聞

又是菜園！新北本土登革熱疑開新戰場 蘆洲7旬婦確診

疾病管制署今公布，國內新增1例本土登革熱病例，為新北市蘆洲區保和里70多歲女性，近期無出國，無新北市三峽區活動史，平時多...

杏輝下架產品盼恢復產線 食藥署：尚未收到改善報告

杏輝藥品公司日前因多達20款藥物主成分含量未到效期卻變低、外觀顏色改變等問題，下架回收。今杏輝藥品總經理白友烺舉行記者會...

杏輝：自行檢測所有產品 改善計畫今送出

杏輝（1734）7日召開記者會，針對衛生福利部食品藥物管理署公告回收部分藥品事件，除了衛福部原公布的6項外，杏輝自行檢測...

昌鴻增強為中颱！最新路徑曝光大迴轉北上 影響看這

今年第14颱風昌鴻稍早增強為中颱。中央氣象局說，到了日本九州之後就會往東北方向轉到日本南方海面，儘管對台灣沒有直接影響，...

領錢留意！北富銀ATM、帳戶 明晚起暫停48小時

台北富邦銀行今宣布，為提升客戶服務體驗，即將於10月8日晚上22:00至10月10日晚上22:00，停機進行新銀行系統升...

中山附醫兒科病床爆滿 北市聯醫：住院人數確實有增加

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今在臉書上指出，新冠肺炎疫情爆發以來，今天首次看到兒科病房占床率達100％，認為...

台灣流感多在11月升溫 醫師建議及早接種疫苗擁有抗體

國內公費流感疫苗已經開始接種，衛生福利部基隆醫院兒科醫師陳惠蘭今天表示，高危險族群感染流感，可能出現嚴重併發症。台灣季節...

他想駁外國友人對台印象「交通亂」 網勸：日人講話已很客氣

台灣交通有多亂？不少外國觀光客到台灣旅遊時，除了對台灣的美食念念不忘之外，台灣的交通亂象似乎也深深印在他們的腦海中。一名網友的日本友人告訴他「台灣的交通有點亂」，原本網友想要反駁他，沒想到卻被網友一面倒阻止，「自己承認很難嗎？」

杏輝多款藥品下架回收 總經理出面道歉

杏輝醫藥集團近來因工廠管理疏失，多款藥品下架回收，今天由總經理白友烺出面召開記者會。他表示，引發外界擔心及疑慮，甚表歉意...

國慶連假怕塞車？一張表看懂國道疏運措施

國慶連假即將來臨，國道與各主要道路也預期湧入可觀車流。行政院長蘇貞昌今（7）日分享一張圖，簡明扼要地說明了國慶連假的國道...

國慶連假恐現「報復性塞車」 高公局估國五明就有車潮

國慶連假將屆，不過交通部擔憂用路人認為中秋4天連假未塞車，國慶連假恐會出現「報復性塞車」，近日來再度大力宣導相關疏運措施...

【今日精摘】首次10月水情拉警報／台灣又「輸出」疫情

史上首次10月亮水情黃燈，經濟部今開會後宣布，為因應明年用水需求，10月14日起「桃園、新竹、苗栗及台中供水區」水情由綠燈轉為實施「自來水減壓供水黃燈」，夜間23時至隔日早上5時減壓供水。

熱門新聞

3千萬張的50元塑膠鈔票 老外珍藏完美對齊：時代的眼淚絕版了！

長期睡前吃蛋糕 急性心肌梗塞

10月8日起限時4天！7-11「特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵、黑糖珍珠撞奶」第2杯半價

新竹人快抬頭看天空！ 鄭明典：可看到整齊的層雲邊界

昌鴻增強為中颱！最新路徑曝光大迴轉北上 影響看這

小心！發票中500元卻無法兌換 店員「盜領」手法曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。