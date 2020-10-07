台大癌醫跨國骨髓移植首例 七旬港翁哽咽感謝台灣

「謝謝台灣救我一命，我重生了。」來自香港的七十歲曾先生去年確診血癌，急需骨髓移植，但香港因相關醫療資源不足，不允許60歲以上患者做骨髓移植，醫師推薦他出國求醫，卻又遭逢新冠肺炎疫情，出入境關卡重重。經過多方奔走，曾先生終於完成檢疫流程，於慈濟骨髓庫找到全合捐贈者，成為台大癌醫跨國異體骨髓移植首例，整體費用僅新加坡國際醫療的三分之一，談起這連串幸運，他忍不住哽咽落淚。

台大癌醫血液腫瘤部病房主任柯博升表示，想來台灣做骨髓移植的病人很多，特別在2018年發表於頂尖醫學期刊《刺胳針》對全球195個國家的評比，台灣的血癌在照護品質及醫療可近性得到唯一滿分的殊榮。

台大癌醫國際醫療中心護理師吳玫儀說，目前洽詢申請醫療簽證的幾乎都是骨髓移植，但因為各國出入境相關規定都變嚴格，大部分都還得等上三、四個月，病人也很焦急。

曾先生的主治醫師、台大醫院血液腫瘤科醫師劉家豪表示，異體移植就是靠捐贈者的免疫細胞來終身抗癌，捐贈者的免疫系統像巡邏的警車，終生在身體內巡邏，一看到癌細胞就殺掉。台灣過去20多年做了七千多例，台大就佔42%，人數遠高於其他醫院，移植成績也媲美國際，非親屬幹細胞移植五年存活率達六成。

劉家豪表示，血癌發生率隨年齡增加，年長移植者越來越多，70歲以上的移植台大已做33例。50歲以上患者可用劑量減半的化療進行所謂「迷你移植」，技術純熟，五年無惡化存活率有七、八成。早年患者常常在等配對，但近十年醫學已進步到「配對不合也能移植」，只要看準化療後病情緩解的時機進行移植，三年整體存活率將近六成，成效媲美國際。

劉家豪表示，國際醫療病人來台進行骨髓移植整個需要兩、三百萬，移植後需要至少在台住半年，每周回診一次，台灣民眾因為有健保給付大部分費用，只需十一萬到二十二萬，就能享有國外病人求之不得的尖端醫療。