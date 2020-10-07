臺大邀您“悅”讀《菜根譚》10/30前享優惠

圖／臺灣大學進修推廣學院提供

臺大進修推廣學院特邀臺大中文系教授趙飛鵬教授開辦「《菜根譚》—發掘人生智慧寶藏」課程，自109年11月9日起開始授課，每週一晚間上課，歡迎對儒釋道思想有興趣或有志修身者，把握在109年10月30日前完成報名繳費，享有最佳學費優惠。

《菜根譚》作者洪應明為明朝萬曆年間人，生平不詳。書的命名取自宋儒所言：「吃得菜根，則百事可辦。」衍生意指；菜根既沒滋味也無營養，如果我們能忍耐，吃得下貧乏的菜根，甚至能從中品嚐出「無味之味」，那世上就沒有過不去的難關、解決不了的問題了。

書中收錄文句，平易雋永，發人省思，不論是自我勉勵、或鼓舞他人都非常適合。透過閱讀《菜根譚》來砥礪志節、修身養性，人生處事定能游刃有餘，在紛擾的日常中獲得內心的喜悅與平靜。而書中簡約優美的遣詞用字，對自我表達與文采培養亦能有所助益。本課程將引導學員發現其中質樸卻價值非凡的智慧寶藏。

臺大進修推廣學院邀請趙飛鵬教授開設國學經典導讀系列課程，一直以來廣受學員好評；提供社會大眾接觸中國經典思想的管道，並揭示閱讀經典的哲學新視野。透過趙飛鵬教授的引導，不論任何性別、年齡與宗教信仰的聽者，皆能有所收穫，並以智慧化解人生煩惱。

臺大進修推廣學院開辦的「《菜根譚》—發掘人生智慧寶藏」課程共計8堂課，主講的趙飛鵬教授將帶領修課學員一起賞讀經典，並將其中的智慧帶入的您的日常生活。想進一步瞭解課程，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「《菜根譚》—發掘人生智慧寶藏」