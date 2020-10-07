快訊

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

臺大邀您“悅”讀《菜根譚》10/30前享優惠

文 / 臺灣大學進修推廣學院提供

圖／臺灣大學進修推廣學院提供
圖／臺灣大學進修推廣學院提供

臺大進修推廣學院特邀臺大中文系教授趙飛鵬教授開辦「《菜根譚》—發掘人生智慧寶藏」課程，自109年11月9日起開始授課，每週一晚間上課，歡迎對儒釋道思想有興趣或有志修身者，把握在109年10月30日前完成報名繳費，享有最佳學費優惠。

《菜根譚》作者洪應明為明朝萬曆年間人，生平不詳。書的命名取自宋儒所言：「吃得菜根，則百事可辦。」衍生意指；菜根既沒滋味也無營養，如果我們能忍耐，吃得下貧乏的菜根，甚至能從中品嚐出「無味之味」，那世上就沒有過不去的難關、解決不了的問題了。

書中收錄文句，平易雋永，發人省思，不論是自我勉勵、或鼓舞他人都非常適合。透過閱讀《菜根譚》來砥礪志節、修身養性，人生處事定能游刃有餘，在紛擾的日常中獲得內心的喜悅與平靜。而書中簡約優美的遣詞用字，對自我表達與文采培養亦能有所助益。本課程將引導學員發現其中質樸卻價值非凡的智慧寶藏。

臺大進修推廣學院邀請趙飛鵬教授開設國學經典導讀系列課程，一直以來廣受學員好評；提供社會大眾接觸中國經典思想的管道，並揭示閱讀經典的哲學新視野。透過趙飛鵬教授的引導，不論任何性別、年齡與宗教信仰的聽者，皆能有所收穫，並以智慧化解人生煩惱。

臺大進修推廣學院開辦的「《菜根譚》—發掘人生智慧寶藏」課程共計8堂課，主講的趙飛鵬教授將帶領修課學員一起賞讀經典，並將其中的智慧帶入的您的日常生活。想進一步瞭解課程，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「《菜根譚》—發掘人生智慧寶藏」

相關新聞

又是菜園！新北本土登革熱疑開新戰場 蘆洲7旬婦確診

疾病管制署今公布，國內新增1例本土登革熱病例，為新北市蘆洲區保和里70多歲女性，近期無出國，無新北市三峽區活動史，平時多...

杏輝下架產品盼恢復產線 食藥署：尚未收到改善報告

杏輝藥品公司日前因多達20款藥物主成分含量未到效期卻變低、外觀顏色改變等問題，下架回收。今杏輝藥品總經理白友烺舉行記者會...

杏輝：自行檢測所有產品 改善計畫今送出

杏輝（1734）7日召開記者會，針對衛生福利部食品藥物管理署公告回收部分藥品事件，除了衛福部原公布的6項外，杏輝自行檢測...

昌鴻增強為中颱！最新路徑曝光大迴轉北上 影響看這

今年第14颱風昌鴻稍早增強為中颱。中央氣象局說，到了日本九州之後就會往東北方向轉到日本南方海面，儘管對台灣沒有直接影響，...

領錢留意！北富銀ATM、帳戶 明晚起暫停48小時

台北富邦銀行今宣布，為提升客戶服務體驗，即將於10月8日晚上22:00至10月10日晚上22:00，停機進行新銀行系統升...

中山附醫兒科病床爆滿 北市聯醫：住院人數確實有增加

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今在臉書上指出，新冠肺炎疫情爆發以來，今天首次看到兒科病房占床率達100％，認為...

台灣流感多在11月升溫 醫師建議及早接種疫苗擁有抗體

國內公費流感疫苗已經開始接種，衛生福利部基隆醫院兒科醫師陳惠蘭今天表示，高危險族群感染流感，可能出現嚴重併發症。台灣季節...

他想駁外國友人對台印象「交通亂」 網勸：日人講話已很客氣

台灣交通有多亂？不少外國觀光客到台灣旅遊時，除了對台灣的美食念念不忘之外，台灣的交通亂象似乎也深深印在他們的腦海中。一名網友的日本友人告訴他「台灣的交通有點亂」，原本網友想要反駁他，沒想到卻被網友一面倒阻止，「自己承認很難嗎？」

杏輝多款藥品下架回收 總經理出面道歉

杏輝醫藥集團近來因工廠管理疏失，多款藥品下架回收，今天由總經理白友烺出面召開記者會。他表示，引發外界擔心及疑慮，甚表歉意...

國慶連假怕塞車？一張表看懂國道疏運措施

國慶連假即將來臨，國道與各主要道路也預期湧入可觀車流。行政院長蘇貞昌今（7）日分享一張圖，簡明扼要地說明了國慶連假的國道...

國慶連假恐現「報復性塞車」 高公局估國五明就有車潮

國慶連假將屆，不過交通部擔憂用路人認為中秋4天連假未塞車，國慶連假恐會出現「報復性塞車」，近日來再度大力宣導相關疏運措施...

【今日精摘】首次10月水情拉警報／台灣又「輸出」疫情

史上首次10月亮水情黃燈，經濟部今開會後宣布，為因應明年用水需求，10月14日起「桃園、新竹、苗栗及台中供水區」水情由綠燈轉為實施「自來水減壓供水黃燈」，夜間23時至隔日早上5時減壓供水。

熱門新聞

3千萬張的50元塑膠鈔票 老外珍藏完美對齊：時代的眼淚絕版了！

長期睡前吃蛋糕 急性心肌梗塞

10月8日起限時4天！7-11「特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵、黑糖珍珠撞奶」第2杯半價

新竹人快抬頭看天空！ 鄭明典：可看到整齊的層雲邊界

昌鴻增強為中颱！最新路徑曝光大迴轉北上 影響看這

小心！發票中500元卻無法兌換 店員「盜領」手法曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。