又是菜園！新北本土登革熱疑開新戰場 蘆洲7旬婦確診

疾病管制署今公布，國內新增1例本土登革熱病例，為新北市蘆洲區保和里70多歲女性，近期無出國，無新北市三峽區活動史，平時多待在新北市蘆洲區住家未出門，但九月曾桃園市蘆竹區外社里老家菜園，初步研判個案與新北市三峽區五寮里本土群聚無相關性，感染源待釐清。

該婦9月24日、25日出現發燒症狀，經就醫後症狀改善，但9月28日至30日陸續出現腹痛、低血壓及發燒症狀，於30日就醫，因症狀加劇，10月1日就醫後收治住院。

期間出現出疹、肌肉痛、頭痛、噁心及休克症狀，10月5日因登革熱NS1快篩陽性，由醫院採檢通報，經檢驗結果呈現IgM、IgG抗體陽性而確診；個案經治療後無不適症狀，目前已出院在家休養。

疾管署表示，為防範疫情擴散，衛生單位於接獲通報後，即針對個案居住地、桃園市蘆竹區老家及菜園周邊，進行疫情調查、病媒蚊調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作；截至目前個案同住及非同住家人7人均無疑似症狀，進一步安排採檢；社區監測將持續至10月25日。

國內今年截至目前累計59例本土登革熱病例，39例居住新北市(三峽區34例、土城區及蘆洲區各2例、中和區1例)，20例居住桃園市(桃園區15例、龜山區3例、八德區1例及中壢區1例)，其中42例與新北市三峽區五寮里群聚相關，社區監測將持續至11月2日。

疾管署再次呼籲，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除；平時若有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孑孓孳生的死角。

若需長時間在戶外活動，請做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。