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又是菜園！新北本土登革熱疑開新戰場 蘆洲7旬婦確診

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
疾管署防疫人員於新北市蘆洲區保和里本土登革熱個案住家周邊進行孳生源查核。圖／疾病管制署提供
疾管署防疫人員於新北市蘆洲區保和里本土登革熱個案住家周邊進行孳生源查核。圖／疾病管制署提供

疾病管制署今公布，國內新增1例本土登革熱病例，為新北市蘆洲區保和里70多歲女性，近期無出國，無新北市三峽區活動史，平時多待在新北市蘆洲區住家未出門，但九月曾桃園市蘆竹區外社里老家菜園，初步研判個案與新北市三峽區五寮里本土群聚無相關性，感染源待釐清。

該婦9月24日、25日出現發燒症狀，經就醫後症狀改善，但9月28日至30日陸續出現腹痛、低血壓及發燒症狀，於30日就醫，因症狀加劇，10月1日就醫後收治住院。

期間出現出疹、肌肉痛、頭痛、噁心及休克症狀，10月5日因登革熱NS1快篩陽性，由醫院採檢通報，經檢驗結果呈現IgM、IgG抗體陽性而確診；個案經治療後無不適症狀，目前已出院在家休養。

疾管署表示，為防範疫情擴散，衛生單位於接獲通報後，即針對個案居住地、桃園市蘆竹區老家及菜園周邊，進行疫情調查、病媒蚊調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作；截至目前個案同住及非同住家人7人均無疑似症狀，進一步安排採檢；社區監測將持續至10月25日。

國內今年截至目前累計59例本土登革熱病例，39例居住新北市(三峽區34例、土城區及蘆洲區各2例、中和區1例)，20例居住桃園市(桃園區15例、龜山區3例、八德區1例及中壢區1例)，其中42例與新北市三峽區五寮里群聚相關，社區監測將持續至11月2日。

疾管署再次呼籲，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除；平時若有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孑孓孳生的死角。

若需長時間在戶外活動，請做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現疑似登革熱症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

登革熱 發燒

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