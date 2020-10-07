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用行動讓台灣之美被看見！全家便利商店、「看見．齊柏林基金會」啟動公益零錢捐

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「冬季戀歌」馬克杯，全家便利商店會員點數178點＋899元，共有黑、白兩款。圖／全家便利商店提供
「冬季戀歌」馬克杯，全家便利商店會員點數178點＋899元，共有黑、白兩款。圖／全家便利商店提供

有人說台灣很小，但你都有看過嗎？已故導演齊柏林生前留下數十萬張的空拍影像，就是希望讓大家都能看見台灣的美。為了凸顯台灣之美與環境教育的重要性，全家便利商店與「看見．齊柏林基金會」攜手，展開為期5年、目標募款1億元的公益零錢捐群募計畫，募得款項將用於「齊柏林空間・環境教育基地營」、「看見台灣・逐岸行腳紀錄片」、「下一個齊柏林・飛閱攝影紀錄雙年獎」、「小小齊柏林・看見台灣校園公播計畫」等4大環境教育計畫，齊柏林導演從未問世的60秒「美麗台灣2.0」預告片也首度曝光。

全家便利商店董事長葉榮廷表示，希望透過群眾募資概念，號召大眾投下零錢，讓台灣之美持續被看見，全家便利商店透過企業捐款響應、門市多元募款管道、獨家商品點數捐、22縣市環境主題講座等，讓大眾在巷口的便利商店就可輕鬆參與環境教育的一環。「看見．齊柏林基金會」則首度公開齊柏林導演從未曝光的4K超高畫質影像，剪輯成60秒「美麗台灣2.0」影片，為計畫揭開序幕。

即日起全家便利商店同步提供零錢捐箱與FamiPort兩大公益管道，11月起「看見．齊柏林基金會」將於與全家便利商店合作，在全台22個縣市陸續選定22家門市舉辦「飛閱台灣全家鄉」環境主題講座，首場活動嘉賓為齊柏林導演的兒子齊廷洹與長期關心環境議題的KOL金魚腦。

除了以零錢捐群募計畫凝聚眾人之力，全家便利商店也透過虛實二路拋磚引玉，像是在社群上的「#不能只有我看見台灣的美」影片，只要影片被分享一次，全家便利商店就率先捐出1元、最高將捐出50萬元；購買「齊柏林攝影珍藏套卡」（附贈經典美式咖啡、拿鐵大杯各一杯），12月31日前憑卡至「齊柏林空間」參觀《逐岸》特展可折抵入場費50元。

全家便利商店於社群網路推出「#不能只有我看見台灣的美」照片募集活動，即日起至10月31日至活動官網上傳分享台灣美景照片，就有機會獲得「台灣輕旅袋」文青風帆布包，帆布包以齊柏林導演空拍南投屯鹿池、墾丁後壁湖的照片為設計。

此外，全家便利商店和「看見．齊柏林基金會」進行商品獨家合作，即日起至10月27日推出逐岸系列托特包、明信片、拼圖、玉山馬克杯等13款會員點數加價購獨賣商品，以台灣美麗海岸線為主題，所獲點數將全數捐出；11月3日前曾購買齊柏林攝影珍藏套卡的全家便利商店會員，有機會抽中《凝視齊柏林：台灣的四維空間》攝影集、玉山馬克杯、Let's Café單品濾掛咖啡等好禮。

「高雄港外的輪船」拼圖，全家便利商店會員點數178點＋349元。圖／全家便利商店提供
「高雄港外的輪船」拼圖，全家便利商店會員點數178點＋349元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「看見．齊柏林基金會」攜手，展開為期5年、目標募款1億元的公益零錢捐群募計畫。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「看見．齊柏林基金會」攜手，展開為期5年、目標募款1億元的公益零錢捐群募計畫。圖／全家便利商店提供
全家便利商店於社群網路推出「#不能只有我看見台灣的美」照片募集活動，即日起至10月31日至活動官網上傳分享台灣美景照片，就有機會獲得「台灣輕旅袋」文青風帆布包。圖／全家便利商店
全家便利商店於社群網路推出「#不能只有我看見台灣的美」照片募集活動，即日起至10月31日至活動官網上傳分享台灣美景照片，就有機會獲得「台灣輕旅袋」文青風帆布包。圖／全家便利商店
全家便利商店與「看見．齊柏林基金會」聯手推出Let’s Café咖啡珍藏套卡、私品茶台灣膠捲杯及一系列會員點數加價購獨賣商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「看見．齊柏林基金會」聯手推出Let’s Café咖啡珍藏套卡、私品茶台灣膠捲杯及一系列會員點數加價購獨賣商品。圖／全家便利商店提供
「玉山」馬克杯，全家便利商店會員點數178點＋899元，共有藍、白兩款。圖／全家便利商店提供
「玉山」馬克杯，全家便利商店會員點數178點＋899元，共有藍、白兩款。圖／全家便利商店提供

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