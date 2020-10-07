青少年憂鬱想不開變多！專家建議管制手機上網時間

國年青少年自殺死亡率增加，去年0至24歲自殺死亡率，跟10年前相比上升5成4，臨床心理師坦言，青少年迷網路、輕易取得各種資訊，加上長期上網，現實人際關係變差，近期接獲青少年及同儕求助越來越多，建議家長管制青少年上網時間、增加親子互動。

「校園是重要守門員！」臨床心理師林姿吟指出，國內自民國94年開始，教育部就在校園推自殺防制通報網絡，不僅要注意、篩選高關懷學生，接觸輔導學生更要注意處理標準流程，避免對輔導學生及同儕，造成傷害或影響。

林姿吟表示，校園關心高關懷學生要主動，但建議從側面了解，過往經驗中，許多師長透過聯絡簿、周記，與同學的互動過程，發現抱怨、不滿，看出學生異常情緒，進而伸出援手幫助學生。

「3C商品、手機使用上網都應節制！」她說，部分學生過度使用手機，沉迷網路世界，若在現實課業丶人際互動和其他表現上得不到肯定，很可能因此更著迷網路，甚至透過網路取得不當資訊、造成遺憾。

她建議父母親、師長，應管制孩子上網時間，尤其在初拿手機時就要建立共識，讓手機上網是幫助課業、增加同儕互動工具，而非控制孩子時間。

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