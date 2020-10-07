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他想駁外國友人對台印象「交通亂」 網勸：日人講話已很客氣

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣汽機車眾多，一到上下班的尖峰時刻經常塞車，交通亂象難止。本報資料照片
台灣汽機車眾多，一到上下班的尖峰時刻經常塞車，交通亂象難止。本報資料照片

台灣交通有多亂？不少外國觀光客到台灣旅遊時，除了對台灣的美食念念不忘之外，台灣的交通亂象似乎也深深印在他們的腦海中。一名網友的日本友人告訴他「台灣的交通有點亂」，原本網友想要反駁他，沒想到卻被網友一面倒阻止，「自己承認很難嗎？」

一名網友在PTT八卦板發文表示，日前他與日本朋友聊天，對方提到自己來過一次台灣，但對台灣的印象居然是「交通有點亂」，這讓他相當尷尬，但一時之間卻也不知如何反駁，便想上網詢問網友的意見。

網友們看後不禁感嘆，還一面倒直言「什麼有點亂？是很亂！」、「不用反駁啊…這是事實」、「承認亂有很難嗎？駁什麼？」、「他一定沒有來台灣…是很亂吧」、「是超級爛……」。

也有網友歪樓表示「要大聲糾正他是『非常亂』，三寶滿天飛！」、「日本人說有點亂，就是非常亂啦！」、「台灣駕駛魂…日本人是不會懂的」、「我終於見識到日本人有多客氣了」、「日本人怕刺傷台日友好的情誼才講這幹話」。

一名網友的日本友人表示他對台灣的印象是「交通有點亂」，該網友本想反駁他，沒想到卻被其他網友勸退。圖擷自PTT八卦版
一名網友的日本友人表示他對台灣的印象是「交通有點亂」，該網友本想反駁他，沒想到卻被其他網友勸退。圖擷自PTT八卦版

PTT 日本 交通違規

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