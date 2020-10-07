兒科急診病床占床100％ 張上淳：國人防疫確實鬆懈了

全球新冠肺炎疫情升溫，各國籠罩在第二波疫情的陰霾中，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書上提出警訊，兒科病房要滿床了，是疫情爆發以來「前所未見」；中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，臨床上，患者以及住院病患已經恢復到過往，顯示民眾比過往鬆懈，呼籲民眾一定要維持防疫新生活的建議。

謝宗學於臉書粉絲團「Dr. E 小兒急診室日誌」PO文，今天是新冠肺炎疫情以來，兒科病床占床率史上最高，達到100％，兒科住院患者多是急性感染症，與成人科多是慢性病不一樣，兒科病房的「超高佔床率」代表著民眾的個人衛生防護習慣開始鬆懈，且鬆懈到疫情之前的水準。

謝宗學提醒，冠狀病毒、流感、腺病毒和諾羅病毒等，都喜愛低溫的環境，而冬天也快要到了，兒科病房的高佔床率是一個值得警戒的信號。

張上淳表示，台大近幾日就診人數已經回到「過往的盛況」，人潮擠滿大廳，看診及住院人數也與過去同期相當，完全是回到過去的模樣，疫情初期，許多民眾都戴上口罩、勤洗手，讓腸病毒等疫情幾乎消失，從近期就診或住院率來看，確實看見國人對於防疫鬆懈，呼籲國人一定要好好戴口罩、勤洗手，才能防堵疫情。