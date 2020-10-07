流感施打爆量 新北求援中央加速配發疫苗

新北流感疫苗開打後，引起民眾熱烈施打，許多地方施打數都爆量甚至無疫苗可打，新北市衛生局長陳潤秋表示，已橫向調度並要求中央加速疫苗配發供民眾施打。

新北市議會今天進行部門業務質詢及備詢，議員廖宜琨表示，政府鼓勵民眾打流感疫苗，但現在不是沒人打，而是打不到疫苗，甚至有里長一早就陳情地方可施打疫苗僅剩100劑，市府應增購疫苗。

陳潤秋說，可能因為疫情關係，大家都急著要打疫苗，因此，應屬短期現象，市府已緊急向中央反映希望疾病管制署能加速配發疫苗。

陳潤秋表示，今年施打疫苗人數爆量，過去每天施打數約3到4萬人，今年首日就達7萬多人，爆增一倍，但疾管署仍依既定時程配發疫苗。

她表示，部分都會型行政區出現疫苗短缺，市府已進行橫向調度以解決短期情形。