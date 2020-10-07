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一「幣」之力 一粒麥子攜手7-ELEVEN讓長輩好好吃飯

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
過去六年，一粒麥子與7-ELEVEN合作，為偏鄉長輩送出超過180萬餐次的餐食。圖/一粒麥子基金會提供
過去六年，一粒麥子與7-ELEVEN合作，為偏鄉長輩送出超過180萬餐次的餐食。圖/一粒麥子基金會提供

7-ELEVEN「把愛找回來」第4季公益募款即日起起開跑！7-ELEVEN過去將募得的善款支持一粒麥子社福基金會增設「行動廚房」、「部落廚房」、「家庭廚房」、「送餐保溫車」、「老幼共餐」等服務，更透過花東12家門市組成「好鄰居送餐隊」，今年則首度拓展至綠島地區，為購物不便的弱勢長輩送取餐，除了讓長輩能好好吃飯，更兼顧化解長者獨食憂鬱及生活照顧需要。

一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，過去六年，一粒麥子基金會與7-ELEVEN攜手合作，為偏鄉長輩送出超過180萬餐次的餐食，從餐食服務所衍生出的生活照顧或是心理層面的陪伴，更逐漸成為偏鄉長者生活的重要支持。

一粒麥子基金會執行長林木泉指出，在宜、花、東三縣，每6位居民就有1位老人，而且10位老人就有1位存在備餐困難的生活難題，此外，光是基金會在台東及花蓮縣以餐食服務照顧的長輩中，有將近62%偏鄉長者屬低收入戶身份，可見東部偏鄉的「老、獨、窮」仍然是急需社會愛心資源挹注關懷的對象。

林木泉表示，根據國民營養健康調查，65歲以上老人乳品、堅果、水果攝取未達建議攝取量，特別是乳品實際攝取量只有理想攝取量的一半，基金會因此結合營養師專業提升菜單營養價值，計畫在餐食照顧中，增加「營養均衡」的照顧方案，在原有的送餐、共餐服務中，陸續增加乳製品、堅果飲、水果，補充長期缺乏的營養，預期將讓超過45萬人次偏鄉長者受惠。

來自台東關山鎮、67歲的林阿伯表示，自己年紀大了，行動也不像年輕時那麼方便，曾經有一段時間，因為自己備餐不方便，都吃得很簡單，自從基金會開始送餐，不但解決了吃飯問題，菜色也有年長者用餐的需要考慮，現在精神與心情都變得更好，林阿伯說，無法「好好吃飯」的老人還有很多，希望這個計畫能幫助更多人。

7-ELEVEN透過全台5900家門市架構銀髮族社區照顧網絡，以「多元捐款管道」、「創意社群行銷」、「門市據點便利性」、「號召愛心店長」四大策略，輔助第一線社福團體照顧偏鄉弱勢長者，全新一季的公益募款與一粒麥子基金會合作，提倡讓弱勢長者「好好吃飯」，並首度邀請人氣大明星OPEN小將代言「愛心零錢袋」，民眾可到7-ELEVEN免費索取，零錢裝好裝滿、定期投入門市募款箱，習慣無現金捐款的民眾，也可定期使用ibon捐款，或隨手使用OPEN POINT APP捐出OPEN POINT點數。

偏鄉 捐款 愛心

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