中山附醫兒科病床爆滿 北市聯醫：住院人數確實有增加

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今在臉書上指出，新冠肺炎疫情爆發以來，今天首次看到兒科病房占床率達100％，認為民眾防疫鬆懈，加上秋冬新一波疫情即將來臨，若繼續下曲恐無法安然度過疫情。對此，北市聯合醫院和平婦幼院區小兒科醫師吳宗儒表示，近期確實就診、住院人數增加，但防疫是否鬆懈不能只看兒科病床有無爆滿，如今疫情趨緩、民眾防疫心態明顯鬆懈，確實落實防疫措施才是萬全之策。

吳宗儒解釋，兒科本來就有地域及季節的差異，光是北市，東、西區流行的病毒就不太一樣，過去曾有過和平婦幼院區腸病毒病患暴增，但仁愛院區及忠孝院區卻沒有同樣的情況。

但吳宗儒也坦言，近期和平婦幼院區兒科病房的住院人數確實上升，但沒有爆滿情況，原因多為呼吸道疾病，部分為腸胃炎，主要是病毒傳染多，證實近期病毒傳染有增加的趨勢。

再加上今年變天時間似乎提早，在秋冬時分、季節交換時候為病毒好發期，吻合小兒科病患增加情況，過去也都有這樣的情形。

吳宗儒表示，不能只單看兒科病床爆滿或是就診人數暴增認定防疫螺絲鬆懈，還有其他因素要考量，但的確可以看到，除了搭乘大眾運輸或前往醫院等硬性定戴口罩的地方，民眾出遊、烤肉等逐漸將口罩拿下，防疫心態較為鬆懈。