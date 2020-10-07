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不是個案！ 雙北都出現缺「熔噴不織布」的實名制口罩
新北市議員李坤城昨在新北市議會中指出，有新北民眾今年5月在超商買實名制口罩，竟出現少「熔噴不織布」，昨晚也有台北市民眾告訴李，在相同時間買到類似口罩，不過經濟部認為屬於個案，李坤城說，無法接受這說法。
李坤城今在議會再度指出，經濟部認為時間久遠，因沒看到實體不容易判斷，應該屬於個案，但按照sop流程不可能就這9個口罩有問題，昨晚也有台北市民眾告訴他，在相同的時間、超商、不同門市購買到相同問題的口罩。
李坤城表示，雙北都出現實名制口罩缺「熔噴不織布」，這就不是個案，不曉得還有沒有其他地方民眾有拿到有問題的口罩，儘管相隔4個月時間，還是可以查得到，應趕快釐清不要讓口罩國家隊汙名化。
新北衛生局長陳潤秋說，昨不僅有跟衛福部反應這狀況，也直接與疫情指揮中心聯繫，指揮中心會積極清查配送到超商的口罩是哪家廠商，目前也已把有問題口罩送到衛福部。
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