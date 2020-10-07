昌鴻增強為中颱！最新路徑曝光大迴轉北上 影響看這

今年第14颱風昌鴻稍早增強為中颱。中央氣象局說，到了日本九州之後就會往東北方向轉到日本南方海面，儘管對台灣沒有直接影響，還是要留意長浪發生。

根據氣象局資料顯示，今天下午2時昌鴻的中心位置在北緯25.9度，東經134.7度，以每小時19公里速度，向西北進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象預報員林定宜說，中颱昌鴻周五、周六最接近日本，到了日本九州後就轉到日本南方海面，對台灣沒有直接影響。不過明天到下周日會有長浪，基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島、馬祖都要注意。降雨的話，下周一之後，會有另有波東北風，影響到下周二。颱風則是到下周三影響就趨緩。

林定宜說，昌鴻北上後，因為海水溫度減弱，垂直風切增大會限制發展，轉強颱機率不大，雙十節天氣不會太差。僅基隆北海岸、大台北東側雲量稍微多一些。