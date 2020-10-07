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影／故宮定位 院長吳密察：打造具普世價值的博物館
故宮文物當年由國民黨帶來台灣，日前引發故宮國寶所有權歸屬疑義，院長吳密察今天在立法院明確表示，當年是黨國體制，故宮國寶理應屬於中華民國。又有泛綠立委質疑故宮文物欠缺台灣近代收藏，無法在地化，又欠缺國際化。吳密察細數，國寶從清宮舊藏到南遷來台的過程及歷史，台灣的地位從明代、清代、民國初年、到台海兩岸的歷史發展都不同，但是故宮的文物在歷史背景中具普世價值，如何打造一個具普世價值的故宮成為努力的目標。
吳密察表示，故宮的文物很難定位為一個國家或地區，應該用更大的視野看歷史的發展，故宮具普世價值，這樣才能接軌國際讓外國人士了解。對於故宮文物的歸屬，吳密察也不認同大陸所主張台灣是代管文物，更不是中華人民共和國的財產。
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