羅東博愛、長庚組策略聯盟 複雜手術不用再赴大台北　

宜蘭需要長期洗腎的潘姓男子，因腦傷喪失行為能力，近期出現血尿症狀，轉診羅東博愛醫院後確診膀胱出現腫瘤，需要動刀摘除，因病況複雜，博愛醫院與長庚醫院合作，日前直接由基隆長庚醫院副院長吳俊德到宜蘭執刀，不用遠赴台北就能完成複雜手術。

潘男近期在診所洗腎時，意外發現有血尿症狀，經博愛醫院泌尿外科主任張世琦檢查後，確認血尿主因是膀胱的腫瘤造成，若要完成治療，必須動刀拆除膀胱以及攝護腺，因潘男病況特殊，連醫師都形容手術是「高難度」。

張世琦說，過去摘除膀胱、攝護腺手術，國內都會轉往醫學中心完成，今年因博愛與長庚策略聯盟，才有這次機會由吳俊德到宜蘭執刀，經泌尿科團隊協助，潘男日前完成腹腔鏡膀胱摘除手術，手術成功順利，術後復原狀況良好。

博愛醫院指出，今年度雙方醫療團隊已經合力完成多場手術，除膀胱摘除外，還有3場軟式輸尿管鏡結石手術，未來複雜手術不用遠赴大台北求診，在家鄉宜蘭也能從檢查、治療到回診追蹤一併完成，減輕病人、家屬身心負擔。