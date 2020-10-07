國慶連假恐現「報復性塞車」 高公局估國五明就有車潮

國慶連假將屆，不過交通部擔憂用路人認為中秋4天連假未塞車，國慶連假恐會出現「報復性塞車」，近日來再度大力宣導相關疏運措施，不僅昨強調國道疏運措施比照中秋連假，交通部長林佳龍明也將率領氣象局、公路總局、高公局、觀光局等相關單位，再度宣導。

高公局表示，國慶連假首日將是南下車潮高峰期，國道全日車流量可達115百萬車公里，是平日的1.3倍，預估國5部分，從明天早上9時就會出現旅遊車潮，要一直到下午3時左右紓解；晚間7時又會再有一波，直到連假首日，也就是9日凌晨0時才會紓解。

高公局表示，9日預估國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、北上圓山至大華系統；國3南下三鶯至關西、烏日至霧峰系統；國5南下南港系統至坪林，將會是重點雍塞路段，其中國5行車時間將是平常的5倍。

至於10日預估壅塞路段為國1北上圓山至大華系統、西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北；國3北上關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國5北上宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統，其中國五行車時間最高，將是平常的7倍。

此外，11日預估壅塞路段為國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北；國3北上關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國5北上宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統，其中國五行車時間也將是平常的7倍。

高公局表示，這次國慶連假，僅國五匝道有實施高乘載管制，其中9日上午6至12時，國五南港系統交流道南向入口匝道、10日上午6至12時，國五南港系統、石碇、坪林交流道南向入口匝道，以及10、11日每日下午2時至晚間9時，國五蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道北向入口匝道實施高乘載管制。

至於匝道入口封閉的部分，高公局表示，9日國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口全日封閉，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。10、11日，國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口也同樣全日封閉。

高公局表示，另外也會針對重點交流道，例如國一南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化至埔鹽等11處重點路段實施精進式匝道儀控。