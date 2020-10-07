失戀也要超前部署！嘉市心理健康月：校園當生命守門員

每年10月10日是世界心理健康日，衛福部統計108年國內0至24歲青、少年自殺率，與10年前比較上升54.4%，其餘年齡層皆下降至少15%，嘉義市衛生局表示，自殺去年成為青少年第二大死因，衛生局對此已進入校園推動防治，並推「失戀也要超前部署」等活動，希望校園成為守門員，讓青少年活得更健康。

嘉義市將今年10到11月訂為心理健康月，市衛生局今天舉辦「桃城心生活運動」心理健康月啟動記者會，局長張耀懋號召民眾實踐「心生活6大招」，透過充足睡眠、均衡飲食、規律運動，保持身體機能健康；練習正念冥想、培養正向人際，透過心理諮商檢視內在資源，進而提升身心靈健康。

張耀懋表示，新冠肺炎疫情國內雖趨緩，社交活動逐漸解封，但國外疫情仍不斷延燒，各種真假資訊氾濫、擔心染病、社交疏離，這些訊息都可能引發民眾強烈情緒反應，造成心理健康問題。

嘉義市衛生局心理健康科長陳怡靜說明，衛福部統計顯示，青少年死因首位是意外、其次是自殺，衛生局為此也走入校園，舉辦系列活動，鼓勵青少年珍愛生命、戒除網癮、少用3C，多參與人際交流活動，也期許校園師長、同儕都成為生命守門員，幫助情緒低落青少年。

她說，近期也邀請心理師舉辦「失戀也要超前部署」講座，提醒青年男女、青少年如何處理情緒，學習如何面對失戀情緒，也可回顧過往經驗、省思，避免讓失戀之痛成為遺憾。

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