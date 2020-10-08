整理包／台北國慶大會、台南煙火皆吸睛！雙十連假全台交通疏導措施報你知

雙十國慶連假將至，加上安心旅遊補助實施至10月底，目前屏東墾丁核心區旅宿店前兩天已幾乎滿房，預估有5萬名遊客湧入。為因應國慶連假的眾多人潮，台北、台中及台南也警方分別針對多個區域進行交通管制，請民眾提早改道通行。

國慶連假依歷次連續假期特性，假期前一日（8日）北部返鄉旅客陸續南下，國道及重要道路屆時將湧現車潮，連假期間各地觀光景點及商圈也將擠滿旅客人潮，假期最後一天（11日）再度出現北上車潮，人潮眾多的台北、台中及台南也規劃交通疏導方案。

國慶連續假期期間，各國道路段實施高承載及路段封閉。

（一）10月9日：6時至12時，國5南港系統南向入口實施高承載管制；國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口全天封閉；國5石碇、坪林南向入口0時至12時封閉。

（二）10月10日：國5南港系統、石碇及坪林南向入口與國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口，分別於6時至12時及14時至21時實施高乘載管制；國1埔鹽系統雙向入口、虎尾北向入口及國3西濱北向入口全天封閉。

（三）10月11日：14時至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高承載管制；國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口全天封閉。

今年國慶連假為10月9日至11日共三天，為維持高速公路行車合理服務水準，高速公路局檢視歷年國慶連續假期交通狀況，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，研擬相關疏導作為。 圖／高公局提供

另有其他相關疏運措施，包含如下：

（一）收費措施：9日至11日，0時至5時國道全線雙向暫停收費；5時至24時，以單一費率75折計費，並無20公里優惠里程；另於國3新竹系統至燕巢系統將採單一費率再8折收費。

（二）開放路肩：現有開放路肩照常實施，另於國慶連假期間將協調增加開放路肩及延長時段。

（三）入口匝道儀控：國慶連假期間，國道各交流道將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

相關疏運措施可至高公局網站或下載「高速公路1968」App、「幸福公路」App查詢，亦可收聽警察廣播電台，公路總局提醒民眾於返鄉及出遊前預先做好行前規劃及行車安全檢查，並請盡量利用離峰時段行駛，以減少交通壅塞，安全抵達目的地。

一、台北市總統府周邊舉行國慶大會，8日進行首波活動預演交管，9、10日再有2階段管制。

北市首波交管為8日國慶大會預演，從11時至17時，範圍包含桃源街（不含）以東、衡陽路（不含）以南、公園路（不含）以西，以及愛國西路（不含）以北等區域，禁止車輛通行。

國慶大會暨酒會將於10日登場，北市進行3波交管。圖／北市交通局提供

國慶大會當天再有2階段管制，第一階段從9日22時至10日13時，桃源街（不含）、博愛路（含）以東；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；公園路（含）、中山南路（不含）以西；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北等範圍進行人、車管制。

國慶大會暨酒會將於10日登場，北市進行3波交管。圖／北市交通局提供

10日進行第二階段，從凌晨0時至13時，管制中華路（不含）、博愛路（含）以東；林森南路、杭州南路（均不含）、羅斯福路（含）以西；秀山街、永綏街、襄陽路、徐州路（均不含）、沅陵街、常德街（均含）以南；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北等範圍。0時至7時彈性交管，7時至13時禁止車輛通行。

第三波則針對國慶酒會，管制車輛不管制人，車輛須憑證入場，從10日15時30分至20時。管制範圍包括重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域，但常德街開放公車通行。

國慶大會暨酒會將於10日登場，北市進行3波交管。圖／北市交通局提供

國慶大會暨酒會將於10日登場，北市進行3波交管。圖／北市交通局提供

另外，9日22時起至10日20時，台北捷運台大醫院站1、4號出口往二二八和平公園方向鐵門也將關閉。

二、台中市易壅塞路段

台中市警局針對下列各重點路段預先規劃交通崗執行交通疏導勤務，並由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導，以維持交通順暢，請行駛至附近的民眾多加留意。

(一)國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

(二)國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

(三)國道1號台中交流道匝道出口銜接台灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

(四)國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

(五)國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

(六)國道4號后豐匝道出口銜接豐原區三豐路及周邊沿線路段。

(七)國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

(八)國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

(九)台鐵台中站及周邊道路。

(十)高鐵台中站及周邊道路。

(十一)台74線快速道路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

國慶3天連假將至，台中市警局因應假期可能帶來的人潮、車潮，已預先安排勤務規劃，確保台中市交通順暢。圖／台中市警局提供

三、2020國慶煙火活動於台南市安平區漁光島舉辦，台南市府提供接駁車輛並進行交管。

今年國慶煙火將首次於台南安平漁光島施放。台南市政府特別叮囑民眾切記周邊交通管制路段，請依規定通行部分管制路段。

自行駕車的民眾可就近於鹿耳門天后宮停車場、四草大眾廟停車場、運河星鑽臨時停車場、市府周邊停車場，以及四鯤鯓臨時停車場、喜樹路臨時停車場等處停車轉乘接駁車，另台南市政府提供停車場及空位即時資訊，欲前往活動現場的民眾可多加利用。

2020國慶焰火將於台南安平漁光島施放，欲自行駕車前往的民眾可多加利用周邊停車場地。圖擷自 2020國慶焰火在台南活動官網

另外，台南市府也規劃170輛免費接駁車，以1至5分鐘一班車的頻率，免費接駁民眾入各觀賞區；搭乘大眾運輸（高鐵、台鐵）南下的民眾則可分別在台南火車站及高鐵台南站搭乘接駁車，民眾每2至4分可搭乘到一班車，共140輛免費接駁車。

活動現場周邊路段進行交通管制，台南市府規劃行人徒步區及汽車管制區，請民眾多加配合。

行人徒步區（僅開放緊急救護車輛及公務車輛通行）

管制時間自10日10時至24時，安億路、光州路（不含）以西路段。

管制時間自10日12時至24時，從四草大道80巷口以南、世平路（不含）以西、清水路以北。

汽車管制區（開放機車及持通行證車輛通行）

管制時間自10日12時至24時，從育平路沿線以西、安億橋北端以南。

管制時間自10日14時至24時，從華平路沿線以西、本田／北汕尾一路口至本田／大眾路口沿線以南、台17／清水路口至台17／安平港聯外道路口沿線以西。